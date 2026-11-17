A un mes del grave accidente, en el que sufrió múltiples lesiones, la docente envió un conmovedor mensaje. El deseo de volver a abrazar a la otra hija que fue dada de alta.

Sufrió lesiones graves pero le duele más el corazón que el físico. Es que en el trágico accidente falleció Luana , una de sus hijas, y Avril , la otra, también resultó herida. Por esas ironías de la vida, viajaban a celebrar el Día de la Madre.

Natalí Leiria , reconocida docente oriunda de Jáchal (San Juan) y radicada desde hace años en Catriel , continúa internada en el Sanatorio “Madre Teresa” de la ciudad de Neuquén , donde avanza en su recuperación luego del devastador siniestro vial ocurrido el pasado 18 de octubre sobre la Ruta Nacional 151 .

En diálogo con la prensa local, la mujer expresó su gratitud hacia las comunidades de Catriel y de su ciudad natal por el acompañamiento constante en este difícil momento. "Será un largo proceso de recuperación" , afirmó, destacando el apoyo emocional y las muestras de afecto recibidas desde el día de la tragedia.

Tras haber permanecido varios días en terapia intensiva, Leiria recibe asistencia permanente de un equipo interdisciplinario compuesto por médicos especialistas, neurólogos, psicólogos y kinesiólogos. El impacto del choque le provocó fracturas de cadera, tibia, peroné y varias costillas, además de graves lesiones en el rostro.

Acompañada en todo momento por su pareja y su entorno familiar, la docente manifestó que su mayor anhelo actual es poder volver a abrazar a su hija menor, Avril, quien también sufrió múltiples quebraduras y debió ser sometida a diversas cirugías, pero ya cuenta con el alta médica. El reencuentro se concretará en cuanto los profesionales de la salud lo consideren oportuno.

"Agradezco con el corazón las muestras de cariño de la gente", dijo la docente al medio Catriel 25.

El recuerdo de Luana y el reclamo por el estado de la ruta

El fatal choque tuvo lugar en el kilómetro 104 de la Ruta 151, cuando Leiria viajaba junto a sus hijas hacia Cinco Saltos para celebrar el Día de la Madre. Según se reconstruyó, un vehículo que circulaba delante frenó bruscamente ante un pozo de grandes dimensiones en la calzada. Al intentar esquivarlo hacia su izquierda, el auto de la docente impactó de manera casi frontal contra una camioneta que transitaba en sentido contrario.

Producto de la violencia del choque, falleció en el acto Luana, de 15 años, un hecho que reavivó los reclamos vecinales por el deterioro y la falta de mantenimiento de esa vía nacional.

Al cumplirse un mes de su fallecimiento, la comunidad de Catriel realizará una misa en su memoria este miércoles a las 20:00 horas en la Parroquia Cristo Obrero.