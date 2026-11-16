La decisión fue comunicada este lunes y se formalizaría este martes en la sesión ordinaria de la Comisión Convencional Constituyente, luego de la polémica que se desató por su jura.

El proceso de reforma de la Carta Orgánica Municipal de esta ciudad sufrió un fuerte impacto institucional a solo cinco días de su inicio. Adrián Marcelo Grau , convencional electo en el sexto lugar de la nómina oficialista " Estamos Haciendo Bariloche ", presentó hoy su renuncia formal ante la Junta Electoral Municipal.

La dimisión, que será tratada en la sesión del cuerpo constituyente, se produjo como desenlace tras la creciente tensión política gatillada por la difusión de publicaciones en sus redes sociales donde reivindicaba el terrorismo de Estado y la figura del dictador Jorge Rafael Videla, situación que se agravó tras su conducta en la ceremonia de jura.

En el texto presentado ante la Convención, Adrían Grau explicó los motivos de su decisión señalando que la tomó "con profundo pesar" y luego de reflexionar sobre "el impacto que ha tenido la brutal exposición pública que he sufrido las últimas semanas".

Considero que dar un paso al costado es la mejor manera de contribuir a que la Convención pueda concentrarse en la actualización de la Carta Orgánica y a que esta gestión municipal siga abocada a atender las necesidades de todos los vecinos”, sostuvo.

Remarcó que uno de los principales motivos de su renuncia fue el impacto que la situación tuvo sobre su entorno familiar. “Quiero resguardar su privacidad y su tranquilidad. Mis seres queridos son lo más preciado que tengo y se han visto involucrados en una situación de escarnio público por la cual de ninguna manera deben pagar precio alguno”.

"Mi actividad política en defensa de las ideas de la libertad y mi actitud sincera y frontal ante las mentiras y los agravios, son cuestiones que debo asumir por mí mismo y con absoluta responsabilidad personal, como siempre he hecho en mi vida".

Finalmente, agradeció a los vecinos que confiaron en él y a quienes lo acompañaron, y expresó sus deseos de éxito para la Convención en la tarea de actualizar la Carta Orgánica de Bariloche.

Grau, su admiración por Videla y una asunción con gestos obsenos

Durante el tramo final de la campaña para los comicios del 1 de noviembre, se revelaron mensajes extraídos de la cuenta personal de Facebook de Grau. Las publicaciones, realizadas originalmente en la víspera del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, contenían explícitas alabanzas al régimen militar de 1976 y a sus principales ejecutores.

Entre los contenidos más repudiados, Grau difundió imágenes de Jorge Rafael Videla a quien calificó como "el más grande entre los grandes", acompañadas por expresiones en las que afirmaba: "Con 100 tipos como Videla hoy no habría ningún zurdo en pie y seríamos potencia". En otras intervenciones, lamentó que la dictadura “no terminó su trabajo”, justificó los denominados "vuelos de la muerte" y atacó a las organizaciones de Derechos Humanos. También postuló consignas negacionistas al escribir: “No fueron 30.000, no fueron inocentes, no fueron suficientes”.

El jueves pasado, durante el acto oficial realizado en el Gimnasio Municipal N°4 de la localidad cordillerana, mientras recibía el diploma y se dirigía al escenario para el acto formal de jura, realizó gestos obscenos al público que lo abucheaba.

En la ceremonia, manifestantes sacaron pañuelos blancos y el grito unánime de "son 30 mil" repudiaron el momento en el que juraba como convencional.

Con su renuncia a tan solo cuatro días de asumir y, de acuerdo con los mecanismos previstos por la normativa electoral, la banca vacante será ocupada por Warner Luis Erwin Riquelme, primer suplente de la lista oficialista.