La educación técnica crece en Río Negro con obras en Cipolletti y planes vinculados a la energía

En el Día de la Educación Técnica, Río Negro destaca el avance de nuevos CET, el crecimiento de la matrícula y la actualización curricular.

Cada 15 de noviembre se celebra el Día de la Educación Técnica en conmemoración de la creación del Consejo Nacional de Educación Técnica (Conet) , organismo que reguló y promovió la enseñanza industrial y científica en el país. En ese marco, el Gobierno de Río Negro impulsa el fortalecimiento de la educación técnica y la formación profesional en función de las demandas de su matriz productiva.

La política educativa provincial, alineada con la gestión del gobernador Alberto Weretilneck , acompaña el desarrollo energético y productivo del territorio. Actualmente, la provincia cuenta con 38 Centros de Educación Técnica (CET) orientados a las necesidades de cada región.

En materia de infraestructura, avanzan las obras para el CET de Cipolletti , que tendrá especialidad en Programación, y para el CET 29 de Luis Beltrán , orientado a Producción Agropecuaria. Ambos proyectos se ejecutan mediante fondos del Bono VMOS , financiamiento que también contempla nuevos establecimientos en El Bolsón , Conesa y Villa Manzano .

Crecimiento de escuelas y matrícula en Río Negro

Eliana Silva, directora de Educación Técnica y Formación Profesional del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro, repasó la evolución del sector desde diciembre de 2011, fecha en que se creó esa dirección provincial. Durante este período, la cantidad de escuelas técnicas pasó de 25 a 38 establecimientos.

"También con respecto a los Centros de Formación Profesional, que se han creado varios en los últimos 15 años. Ha aumentado la matrícula de las escuelas técnicas al doble prácticamente así que se ha puesto mucho hincapié en fortalecer la educación técnica profesional en la provincia en sus diferentes niveles", señaló Silva. La funcionaria indicó además que el nivel terciario técnico, aunque depende de la Dirección de Educación Superior, forma parte de este esquema a través de la representación ante el INET.

A esta red educativa se suman 7 Aulas Talleres Móviles distribuidas en distintos puntos de Río Negro. Estas unidades brindan capacitación profesional y están ubicadas en zonas estratégicas según la actividad socioproductiva local.

Actualización de diseños curriculares y ExpoTécnicas

En sintonía con los cambios productivos, la provincia actualizó tres diseños curriculares de educación técnica que ya cuentan con validez nacional: Electrónica, Electricidad y Química. "Ya tienen validez nacional. Se empezó a trabajar a partir de 2024 y nos queda seguir trabajando con Mecánica y Electromecánica que empezamos este año", precisó Silva.

En paralelo, se avanza sobre Informática y Programación mediante el diseño de un ciclo básico específico para esas orientaciones, "porque los chicos necesitan otra base de conocimientos y no solamente los talleres que tiene comúnmente el ciclo básico industrial". Según explicó la directora, estas modificaciones se orientan "para fortalecer todos estos campos que vienen de la mano con este desarrollo energético que se está produciendo actualmente".

Por otra parte, durante toda esta semana se desarrollan las tradicionales ExpoTécnicas en diversas escuelas de Río Negro. "Muchas escuelas empezaron antes con las ExpoTécnicas y justamente es la oportunidad donde se muestran todos los trabajos prácticos, todo lo que hacen los chicos tanto en teoría como en la parte del taller. También explican todo el proceso de aprendizaje que han tenido nuestros estudiantes. Es un momento oportuno para ir a visitar las escuelas técnicas", concluyó Silva, en el marco de una política vinculada a la energía, la producción agropecuaria, la industria, la minería, la construcción y la tecnología.