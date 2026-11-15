Pruebas Aprender: Río Negro avanza en Lengua, pero mantiene una deuda en Matemática

Este martes y miércoles se evalúa a tercer grado en Río Negro. Un informe revela avances en Lengua, pero marca un fuerte rezago en Matemática.

Los estudiantes de tercer grado de las escuelas primarias de Río Negro participarán este martes 17 y miércoles 18 de una nueva edición de las Pruebas Aprender . El operativo nacional, organizado por la secretaría de Educación de la Nación , se desarrollará en todo el país para medir los conocimientos adquiridos en las aulas.

La evaluación tendrá carácter censal y alcanzará a establecimientos públicos y privados, tanto en ámbitos urbanos como rurales. El examen pondrá el foco en Lengua y Matemática, e incluirá cuestionarios complementarios destinados a relevar las condiciones familiares y escolares que influyen en los procesos de aprendizaje.

El diagnóstico previo a esta instancia surge del informe “Aprendizajes y asistencia, una mirada por provincia”, elaborado por Federico del Carpio , Martín Nistal y Lucía Vallejo , integrantes del Observatorio Argentinos por la Educación . El trabajo recopila los resultados de las últimas evaluaciones nacionales y los indicadores de presentismo escolar en las 24 jurisdicciones del país.

Primaria: repunte en Lengua y avance leve en Matemática

En diálogo con Literal Radio el economista y director del Observatorio Argentinos por la Educación, Martín Nistal, analizó los números provinciales. En las Pruebas Aprender 2025, el 78% de los estudiantes de sexto grado de Río Negro alcanzó niveles satisfactorios o avanzados en Lengua, ubicándose prácticamente en línea con el promedio nacional del 77%.

Este desempeño representa una mejora de 10 puntos porcentuales respecto de la medición de 2023, cuando el indicador había sido del 68%. De este modo, la provincia logró revertir una racha negativa tras acumular dos evaluaciones consecutivas en retroceso. “Haber cambiado la tendencia es un logro, sin dudas”, destacó Nistal durante la entrevista.

En Matemática, en cambio, la evolución de sexto grado fue mucho más acotada. En 2025, el 54% de los alumnos rionegrinos alcanzó los niveles esperados, frente al 52% registrado en 2023, quedando apenas por debajo de la media nacional del 55%.

Secundaria: apenas dos de cada diez aprueban Matemática

Las dificultades en el área numérica se profundizan al observar el cierre del Nivel Medio. Según las Pruebas Aprender 2024 —las más recientes disponibles para este nivel—, apenas el 20% de los estudiantes rionegrinos del último año logró niveles satisfactorios o avanzados en Matemática.

Si bien la cifra provincial supera por dos puntos porcentuales al promedio nacional (18%), refleja un escenario de estancamiento, ya que en 2022 el indicador en Río Negro también había sido del 20%. “Son números muy bajos y el promedio del país es aún más bajo todavía”, advirtió Nistal, quien vinculó este desempeño con las falencias que ya se arrastran desde la escuela primaria.

En Lengua, el panorama del último año de secundaria mostró mayor estabilidad. El 59% de los alumnos alcanzó niveles satisfactorios o avanzados en 2024 (frente al 57% nacional), manteniendo un registro casi idéntico al 60% obtenido en 2022.

El rol de la formación docente y el antecedente en tercer grado

Para explicar el rezago matemático, Nistal puso la lupa sobre la preparación de los futuros educadores. Un relevamiento reciente del Observatorio Argentinos por la Educación detectó que los institutos de formación docente destinan, en promedio, menos del 9% del tiempo de cursada de los futuros maestros de primaria a contenidos matemáticos y su didáctica.

El especialista señaló que quienes ingresan a los profesorados provienen del mismo sistema educativo con bajos rendimientos. “Tal vez la formación docente no está logrando tapar los baches que deja la secundaria”, planteó Nistal, aclarando que su observación no apunta contra los docentes, sino contra las condiciones estructurales que ofrece el sistema para su capacitación profesional.

En cuanto a tercer grado, el antecedente inmediato es la evaluación muestral de Lectura realizada en 2024. En aquella oportunidad, el 10% de los alumnos rionegrinos quedó por debajo del nivel 2 —es decir, sin lograr comprender textos simples—, un registro mejor al 12% del promedio nacional, mientras que el 45% alcanzó los niveles más altos (4 y 5), igualando la media del país. A diferencia de ese estudio, el operativo de esta semana será censal e incorporará Matemática.

Inasistencias en alza y el desafío político rumbo a 2027

El informe también examinó el ausentismo escolar a partir de las respuestas de los propios alumnos en los cuestionarios complementarios de Aprender, sin utilizar registros administrativos. En sexto grado (2023), el 17% de los estudiantes de Río Negro declaró haber acumulado 16 o más inasistencias, con una brecha entre el 19% del cuartil de menor nivel socioeconómico del país y el 14% del cuartil de mayores ingresos.

En el último año de secundaria, las faltas crecieron entre las últimas dos mediciones: en 2024, el 32% de los jóvenes reportó 15 o más inasistencias, frente al 27% registrado en 2022. En este nivel, la proporción de alumnos con 15 o más faltas fue siete puntos porcentuales mayor en el sector socioeconómico más alto respecto del más bajo.

Finalmente, de cara al calendario electoral de 2027, Nistal advirtió que las competencias nacionales y provinciales suelen desviar la atención de las gestiones hacia la campaña. “Los equipos técnicos se suelen ver muy afectados”, señaló el economista, remarcando que el principal desafío será sostener la continuidad de los programas para consolidar la mejora en Lengua y revertir el estancamiento en Matemática.