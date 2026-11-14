Lo atraparon con una moto robada en Cipolletti y se desató una batalla a piedrazos

Un joven de 19 años protagonizó una persecución tras desobedecer la voz de alto. La intervención policial desató momentos de extrema tensión.

Una moto robada en Cipolletti fue recuperada por la policía en General Roca tras una intensa persecución.

Un operativo policial en General Roca terminó con un joven de 19 años detenido, una motocicleta robada en Cipolletti recuperada y dos vehículos oficiales dañados. El procedimiento incluyó una persecución y un ataque a piedrazos contra los efectivos.

El episodio ocurrió en la zona norte de General Roca , cuando integrantes de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) intentaron identificar al conductor de una Honda Tornado de 250 cilindradas que circulaba por la calle Halcón.

Según informaron fuentes policiales, el motociclista desobedeció la voz de alto impartida por los uniformados y emprendió una rápida huida hacia el norte. Esta situación desencadenó un seguimiento controlado por distintas calles de ese sector de la ciudad.

Minutos después, un grupo de personas vinculadas al motociclista llegó hasta el lugar y protagonizó una violenta reacción contra los integrantes de la fuerza de seguridad.

Un ataque a piedrazos contra los policías durante el operativo

De acuerdo con la información oficial, los allegados al joven comenzaron a arrojar piedras y botellas contra los móviles policiales, mientras los uniformados intentaban completar el procedimiento y garantizar el traslado del conductor demorado.

La agresión provocó daños materiales en dos motocicletas oficiales pertenecientes a la fuerza. El ataque generó momentos de tensión y obligó a solicitar refuerzos para evitar que la situación continuara agravándose en el sector.

Ante este escenario, efectivos de las unidades policiales 69 y 21 acudieron en apoyo del sargento que estaba a cargo del procedimiento. Su intervención permitió asegurar la retirada de los agentes junto con el detenido.

Los uniformados también lograron retirar del lugar la Honda Tornado 250, que quedó secuestrada preventivamente mientras se realizaban las verificaciones correspondientes. El vehículo fue trasladado junto con el joven hasta la dependencia policial.

El episodio dejó en evidencia la complejidad del procedimiento, que comenzó como un intento de identificación vehicular y terminó con una persecución, agresiones contra los efectivos y daños en dos unidades utilizadas para tareas preventivas.

Estefania Petrella

La moto tenía pedido de secuestro por un robo en Cipolletti

Una vez que el joven fue trasladado a la Comisaría 69° de General Roca, el personal policial avanzó con las diligencias de rigor para establecer la situación legal de la motocicleta y determinar su procedencia.

Los efectivos cursaron los datos identificatorios del rodado al sistema de emergencias 911, donde se verificaron los números correspondientes al motor y al chasis. El resultado permitió confirmar que existía un requerimiento judicial vigente.

La consulta reveló que la motocicleta tenía pedido de secuestro activo por el delito de robo, emitido el pasado 30 de julio por la Subcomisaría 79° de Cipolletti, según precisaron las fuentes policiales.

De esta manera, el operativo permitió recuperar un vehículo que era buscado desde hacía varios meses por una causa iniciada en Cipolletti. La constatación se produjo después de la persecución y del violento enfrentamiento registrado durante la intervención.