Muerte dudosa en Balsa Las Perlas: la autopsia descartó un origen traumático

El examen forense no halló indicios de criminalidad en el caso ocurrido en el barrio NYC. Aguardan pericias de laboratorio para determinar qué ocurrió.

La muerte de un hombre tras una discusión con su hermano se investigaba para descartar un asesinato.

El examen preliminar de la autopsia realizada al cuerpo de Fabio Cayetano Miranda , de 36 años , determinó que su fallecimiento no tuvo un origen traumático. El caso es investigado tras un episodio ocurrido en Balsa Las Perlas .

La pericia fue llevada a cabo por un médico forense de la Morgue Judicial de General Roca . De acuerdo con el informe técnico, no se encontraron indicios de criminalidad ni signos directos compatibles con una posible estrangulación.

Ante este escenario, la causa del deceso mantendrá el carácter de indeterminada. El avance del expediente quedará sujeto a los resultados de estudios complementarios que permitan esclarecer lo sucedido.

Qué reveló el informe forense de General Roca

Durante la revisión del cuerpo, el profesional de la Morgue Judicial de General Roca constató la presencia de múltiples lesiones superficiales en distintas zonas. Sin embargo, aclaró que ninguna de ellas tenía entidad suficiente para provocar la muerte ni generar daños de gravedad.

Asimismo, el estudio médico acreditó que Miranda presentaba un cuadro de edema y congestión pulmonar, acompañado de congestión cerebral.

Para determinar el origen de este cuadro, la investigación continuará con análisis de laboratorio. Entre las medidas previstas se incluyen estudios toxicológicos e histopatológicos, considerados fundamentales para el avance de la causa.

Cómo ocurrió el hecho en Balsa Las Perlas

El episodio bajo investigación tuvo lugar durante la noche del 11 de noviembre en una vivienda ubicada en el barrio NYC de Balsa Las Perlas.

Según consta en el informe policial inicial, la víctima habría ingresado al domicilio alrededor de las 21:30 en un estado de euforia para confrontar a su hermano, quien es el propietario del inmueble.

En el interior de la vivienda se desató un altercado entre ambos que escaló hacia una confrontación física, tras lo cual se produjo el deceso que ahora es materia de análisis pericial.