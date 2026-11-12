¡Atención albinegros!: cuánto sale la entrada para la revancha en La Visera

El Albinegro juega este domingo 15 de noviembre, a las 15, la vuelta de los cuartos de final de la Reválida del Federal A.

Con la ventaja conseguida en Salta, el Club Cipolletti buscará sellar su clasificación este domingo 15 de noviembre, desde las 15, cuando reciba a Juventud Antoniana en La Visera de Cemento por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Reválida del Torneo Federal A . Ante su gente, el Albinegro intentará hacer valer el triunfo de la ida para meterse en la próxima instancia.

Cipo llega a la revancha después de ganar en Salta , un resultado que le da ventaja y alimenta la ilusión de los hinchas de cara a la próxima instancia.

Si supera esta instancia, Cipolletti volverá a definir como local la siguiente serie, en caso de que no avance Alvarado, debido a su ubicación. Por ahora, toda la atención estará puesta en el domingo, con Franco Morón como juez principal de un partido que puede depositar al Albinegro entre los cuatro equipos que seguirán peleando por el segundo ascenso a la Primera Nacional .

Cipo ganó con gol de Piro en Salta. Fotos: Franco Vera

El valor de las entradas

El sector platea cuesta $75.000 y $50.000 para menores de 12 años.

La popular sale $50.000.

Damas y los menores de 12 años pagan $30.000.

Jubilados también abonan $30.000

Canje de socios cuesta $25.000.

Canje y venta de entradas

Desde la institución deportiva comunicaron que la venta de entradas y el canje para socios es en el sector de Secretaría. Los horarios son viernes de 8 a 20 horas y sábados de 9 a 19 horas. Mientras que el domingo 15 la venta será boletería desde las 10 de la mañana y hasta el inicio del partido.

Al partido de Cipo, con DNI: se aplicará Tribuna Segura en La Visera

La Policía de Río Negro implementará el programa Tribuna Segura este domingo, en el encuentro que Cipolletti disputará ante Juventud Antoniana por cuartos de final, en el camino al segundo ascenso a la Primera Nacional. Los hinchas deberán concurrir con DNI y entrada, y no podrán ingresar quienes tengan prohibiciones judiciales o administrativas vigentes.

La medida contempla la verificación de identidad de los espectadores y el control de posibles restricciones vigentes para ingresar al estadio. Según informó la fuerza provincial, no podrán acceder quienes tengan una prohibición judicial, una restricción administrativa o un derecho de admisión vigente y aplicable.

El operativo estará a cargo de efectivos de la Unidad Regional V y la Comisaría Cuarta de Cipolletti, dependientes de la Policía de Río Negro.

La implementación de Tribuna Segura se dará en una jornada importante para Cipolletti, que recibirá al conjunto salteño en el inicio de una nueva instancia de la competencia por el segundo ascenso a la Primera Nacional, luego de la derrota en la final del Federal A ante San Martín de Formosa.

El cotejo está pautado para las 15 en La Visera, horario que ya trascendió y se oficializará este miércoles junto con el equipo arbitral designado. El partido contará con controles más estrictos que de costumbre en los ingresos para garantizar el cumplimiento de las restricciones y el desarrollo del partido.

Participar del sorteo es muy fácil. Mandá tu foto y ganá un par de entradas para el domingo.

Qué es Tribuna Segura y dónde se utiliza

El programa Tribuna Segura se viene implementando en distintos eventos deportivos de relevancia nacional e internacional, tanto en la región como en el resto del país. En Neuquén, por ejemplo, se aplicó durante la última Copa Davis disputada en el estadio Ruca Che, mientras que también es habitual en los partidos de la Selección Argentina y en los encuentros de la Primera División del fútbol argentino. La herramienta busca reforzar los controles en los accesos mediante la identificación de los espectadores y la detección de posibles restricciones vigentes, como parte de los dispositivos de seguridad en eventos con convocatoria masiva.

Qué dice el pronóstico para el domingo

El pronóstico del tiempo para Cipolletti este domingo 15 de noviembre indica condiciones inestables con probabilidad de lluvia. La temperatura máxima oscilará entre los 21°C y 24°C. En tanto, desde la Autoridad Interjuridisccional de Cuencas (AIC) confirmó que se esperan lluvias y chaparrones durante gran parte del día.