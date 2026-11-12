Con fondos internacionales, Provincia avanza con una obra hídrica clave en tres sectores de Cipolletti.

Con financiamiento internacional, el gobierno de Río Negro ejecuta el entubamiento de desagües en tres puntos clave de la ciudad.

El gobierno de Río Negro, a través del Departamento Provincial de Aguas ( DPA ), avanza con una obra estratégica para transformar la infraestructura hídrica de Cipolletti y prevenir anegamientos. La intervención, financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), se desarrolla de manera simultánea en tres sectores clave: calle Vélez Sarsfield, Paseo de los Libres y Naciones Unidas.

Uno de los principales frentes de trabajo se desarrolla sobre calle Vélez Sarsfield , en cercanías de la avenida Perón, donde actualmente se realizan excavaciones y tareas de preparación del terreno para construir un conducto de hormigón armado.

La nueva infraestructura dará continuidad al desagüe pluvial , actualmente operativo sobre el colector de drenaje E3 del sistema de riego, y permitirá optimizar la capacidad de escurrimiento en un sector clave de la ciudad.

"Esta obra drena la cuenca urbana más grande de la ciudad, de casi 900 hectáreas, que abarca todo el sector céntrico desde el Consorcio de Riego en la calle San Luis. Al ser un área que tiende a impermeabilizarse cada vez más, la cantidad de agua que escurre es mayor y requiere una respuesta estructural de esta magnitud", explicó el ingeniero Gabriel Sora, subdelegado regional del Alto Valle del DPA.

El objetivo: mayor capacidad de drenaje y mejor conectividad

La intervención combina una mejora sustancial del sistema de desagües con nuevas posibilidades para el desarrollo vial de Cipolletti.

Por un lado, el entubamiento permitirá dar respuesta al incremento de los caudales pluviales que genera el crecimiento urbano y la progresiva pavimentación del área céntrica, contribuyendo a prevenir anegamientos.

Por otro, los trabajos en Vélez Sarsfield y Paseo de los Libres permitirán cubrir el canal a cielo abierto y liberar superficie para la futura remodelación de la avenida General Paz. El proyecto municipal prevé incorporar calzadas más amplias y obras complementarias, como bicisendas.

En ese sentido, Sora destacó la vinculación entre ambas intervenciones: "Al entubar el desagüe, posibilitan que por encima se monte la futura remodelación de la avenida General Paz, con calzadas más amplias y bicisendas. El entubamiento pasa a ser funcional para la conectividad de toda la ciudad, por lo que el impacto que tiene la obra es muy grande".

Plazos y ejecución

La empresa contratista ya presentó los proyectos ejecutivos definitivos y adecuó su plan de trabajo para completar las intervenciones en los tres frentes dentro del plazo contractual de 12 meses, establecido en el pliego licitatorio.