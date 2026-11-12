Harán bacheo profundo en un tramo de la Ruta 22 para frenar el deterioro: cuándo comenzarían los trabajos

Río Negro reparará la calzada de la Ruta Nacional 22. Se presentaron tres empresas para ejecutar las obras en el marco de la Emergencia Vial declarada por Río Negro.

La provincia de Río Negro reparará la calzada de la Ruta Nacional 22 , en el tramo que une Choele Choel con Chichinales, con prioridad en el sector que va de Chimpay a Chelforó por ser uno de los más deteriorados. Tras recuperar el perfil original del pavimento, se realizará el bacheo superficial y profundo de 35.000 metros cuadrados , para mejorar las condiciones de seguridad vial en el Valle Medio y evitar que el daño continúe avanzando.

El relevamiento técnico de Vialidad Rionegrina detectó un deterioro crítico de la calzada en este tramo, con deformaciones excesivas y baches superficiales y profundos que comprometen la seguridad de quienes circulan por la Ruta Nacional 22. Luego de que el gobierno provincial asumiera la recuperación de las rutas, se presentaron tres empresas para ejecutar las obras en el marco de la Emergencia Vial declarada por Río Negro.

Las tareas comenzarán con el fresado de 4.000 metros cuadrados: se retirará, con maquinaria especial, la capa de asfalto dañada en sectores con ondulaciones, crestas o deformaciones severas. Así se recupera el perfil original de la calzada y se obtiene una superficie pareja y estable, lista para realizar el bacheo.

Luego, se realizará el bacheo superficial de 31.500 metros cuadrados, reparando los deterioros que afectan solo la capa de rodadura, que está en contacto con los vehículos. Se rellenarán y repararán baches sin intervenir capas inferiores, lo que restablece rápidamente la transitabilidad.

Finalmente, se ejecutará el bacheo profundo de 3.500 metros cuadrados en sectores donde el deterioro llegó a las capas inferiores del pavimento. En este caso se reconstruirán por completo las capas dañadas, lo que devuelve la capacidad estructural a la calzada, con soluciones más duraderas.

La ejecución de los trabajos resulta indispensable para recuperar la calzada, restituir las condiciones de servicio, seguridad y funcionalidad de la infraestructura vial, evitando que los daños superficiales evolucionen hacia fallas estructurales de mayor magnitud.

Una decisión que impacta de manera directa en la comunidad

El Intendente de Chimpay, Gustavo Sepúlveda, destacó la decisión de Alberto Weretilneck de asumir la reparación de la ruta: "Es un evento histórico, permite atender lo que sufrimos todos los vecinos y quienes transitan las rutas 22 y 151. Lo vemos como un acontecimiento histórico para toda la provincia".

"Se va a trabajar sobre una problemática de muchos años, que ha generado que se pierdan tantas vidas. Esto va a llevar un tiempo y está proyectado para hacerse en etapas", señaló. Además, valoró el corredor para la vida cotidiana y la economía regional expresando: "Por nuestras rutas transita toda la producción, la industria del turismo y del hidrocarburo, los chicos que van a estudiar, la gente que viaja por problemas de salud o por trabajo".

Además, advirtió sobre el impacto negativo en las trazas tras las lluvias de las últimas semanas: “Algunos baches que habían sido reparados hoy están en un estado mucho más complicado, lo cual genera mucho peligro”.

Para ejecutar las obras se presentaron tres oferentes: CECO SA, con una oferta de $3.989.201.651; Ribeiro SRL, con $4.124.578.375; y CN Sapag, con $4.216.454.511.

El plan de emergencia que ahora se pone en marcha prevé que los trabajos se ejecuten en un plazo de 90 días. Una vez completados los pasos administrativos, como la adjudicación, la firma del contrato y el trámite del anticipo financiero, las obras comenzarán en la segunda quincena de noviembre.

Con estas obras, el Valle Medio contará con un corredor en mejores condiciones para quienes lo recorren a diario: productores, estudiantes, trabajadores y turistas que dependen de la Ruta Nacional 22 para conectarse con el resto de la provincia.