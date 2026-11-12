El organismo provincial anticipó un escenario preocupante en la cordillera. Los efectos de El Niño podrían incrementar el peligro.

El SPLIF lanzó una advertencia por los incendios forestales: qué puede pasar durante el verano.

El riesgo de incendios forestales en la Comarca Andina podría alcanzar sus niveles más preocupantes durante los últimos meses del verano , debido a las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño y al crecimiento de la vegetación que funciona como combustible para el fuego.

Desde el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales ( SPLIF ) advirtieron que enero, febrero y marzo serán meses de especial atención. Aunque el fenómeno climático estaría llegando a su etapa final, sus consecuencias podrían extenderse durante la temporada.

La jefa técnica del organismo, Fernanda Rezzano , explicó que las condiciones actuales obligan a mantener los preparativos y reforzar las medidas preventivas. El principal interrogante está relacionado con la evolución de las precipitaciones y la acumulación de vegetación.

En declaraciones a FM de la Cordillera, la funcionaria señaló que el período de mayor peligrosidad podría desplazarse hacia el otoño, una situación que requiere sostener la vigilancia incluso después de los meses tradicionalmente asociados con las temperaturas más elevadas.

"Sabemos que está el efecto de El Niño, que está ahí medio terminando, y obviamente se espera que sean más críticos los meses de enero, febrero, marzo, porque nuestra temporada se va corriendo hacia el otoño", explicó Rezzano.

El fenómeno de El Niño y su impacto en los incendios forestales

Uno de los principales factores que preocupa a los especialistas es el crecimiento de los pastizales y la vegetación fina, favorecido por las condiciones de humedad y precipitaciones asociadas al fenómeno climático durante los últimos meses.

Este material vegetal, conocido como combustible fino, puede convertirse en un elemento determinante para la propagación del fuego cuando disminuye la humedad y aumentan las temperaturas. Su acumulación representa una dificultad adicional para los equipos de prevención.

Fernanda Rezzano, jefa técnica del SPLIF // InfoChucao.

"Lo de siempre es solo por la diferencia de que este año El Niño lo que genera también es que el combustible fino crezca muchísimo más que antes, así que incluso te diría que es una dificultad hacia el final del verano", manifestó la jefa técnica.

La advertencia apunta especialmente al comportamiento que podría presentar la vegetación durante los próximos meses. Aunque las lluvias pueden contribuir a retrasar las condiciones de mayor peligrosidad, también favorecen el crecimiento del material que posteriormente puede secarse.

Qué se espera para enero, febrero y marzo en la Comarca Andina

Las proyecciones climáticas disponibles hasta el momento plantean un escenario que todavía presenta incertidumbres. Rezzano aclaró que el organismo aún no había recibido el pronóstico meteorológico más actualizado para determinar cómo evolucionarán las precipitaciones durante enero y febrero.

Sin embargo, los antecedentes analizados por especialistas de la región permiten identificar algunos factores que requieren atención. Entre ellos aparecen las lluvias, la humedad ambiental, el crecimiento de pastizales y la posibilidad de tormentas eléctricas.

En ese sentido, Marcelo Pietrobon, referente de la Central de Monitoreo del Parque Nacional Lago Puelo, había señalado anteriormente que los pronósticos extendidos contemplaban un enero con precipitaciones superiores a los valores habituales y un febrero dentro de los parámetros normales.

El especialista también había advertido que las condiciones de humedad podían retrasar el comienzo del período más peligroso, aunque simultáneamente favorecerían el crecimiento de vegetación que podría incrementar la disponibilidad de combustible durante el verano.

Estas evaluaciones coinciden en la necesidad de observar especialmente el tramo final de la temporada estival. No obstante, las autoridades remarcan que todavía resulta necesario contar con información meteorológica actualizada antes de establecer conclusiones definitivas.

El SPLIF refuerza la prevención ante la temporada de incendios

Frente a este escenario, el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales continúa con los preparativos habituales para afrontar el verano. Las tareas incluyen el fortalecimiento de los recursos disponibles y la coordinación con otras instituciones de la región.

Rezzano destacó que la planificación no depende exclusivamente de los pronósticos climáticos, sino también de la capacidad operativa para detectar rápidamente cualquier foco y responder antes de que las llamas puedan extenderse hacia sectores de mayor superficie.

“Nosotros nunca tenemos tranquilidad, y no se trata de eso, se trata de hacer prevención, de estar atentos de la detección temprana, del aviso rápido, de no hacer cosas que incrementen los riesgos”, sostuvo la funcionaria.

Otro aspecto fundamental de la preparación es la capacitación y profesionalización de los brigadistas, con el objetivo de mejorar los tiempos de intervención y fortalecer las herramientas disponibles para combatir eventuales emergencias forestales en la Comarca Andina.

Desde el organismo también insistieron en que la prevención requiere una participación activa de la comunidad. La detección temprana, la comunicación inmediata de situaciones sospechosas y la reducción de conductas riesgosas forman parte de las medidas necesarias.