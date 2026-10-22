Río Negro realizó una jornada informativa sobre el fenómeno de El Niño.

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro , a través de la Secretaría de Protección Civil y con la participación de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC), realizó una jornada informativa sobre el fenómeno de El Niño y el cambio climático . Fue con el objetivo de brindar información oficial y fortalecer las acciones de prevención y preparación ante posibles eventos climáticos.

Durante la actividad, brindaron sus palabras el ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara; el subsecretario de Articulación de Políticas, a cargo de la Secretaría de Protección Civil, Fernando Casas; y las autoridades de la AIC Horacio Collado y Fernando Frassetto. Compartieron información y abordaron aspectos relacionados con el fenómeno de El Niño y su posible impacto en la región.

La jornada fue impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck y reunió a representantes de distintos organismos del Gobierno provincial, intendentes y referentes de Protección Civil, promoviendo el intercambio de información y la articulación entre los diferentes niveles del Estado.

Durante el encuentro se destacó la importancia de contar con información oficial y actualizada para anticipar escenarios, planificar acciones y fortalecer la capacidad de respuesta ante eventuales contingencias climáticas.

La actividad forma parte del trabajo de prevención y coordinación que lleva adelante el Gobierno de Río Negro para fortalecer las capacidades de respuesta y cuidar a las comunidades frente a los desafíos que presentan los fenómenos climáticos.

Chubut y Río Negro acuerdan intercambio de datos para prevenir el impacto de El Niño

Organismos de las provincias de Chubut y Río Negro acordaron mantener un sostenido intercambio de datos. El objetivo es fortalecer el seguimiento ante posibles eventos meteorológicos e hídricos durante la temporada estival y en otras épocas del año. Esta medida se definió durante un encuentro de trabajo en El Hoyo.

La jornada se realizó en el marco de las acciones preventivas ante posibles escenarios asociados al fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) en la Comarca Andina. Fue impulsada por la Delegación Las Golondrinas de la Subsecretaría de Protección Ciudadana. El Ministerio de Seguridad y Justicia de Chubut lideró la iniciativa.

Durante la reunión, se presentaron los informes trimestrales emitidos por la Agencia Federal de Emergencias (AFE). También se expusieron las herramientas empleadas para monitorear las cuencas hídricas de la región. La Dirección Provincial de Aguas (DPA) de Río Negro detalló sus tareas de seguimiento y los aspectos clave para el control de cuencas compartidas entre ambas provincias.

Cada localidad participante compartió información sobre las condiciones de su jurisdicción y los sectores críticos identificados. La Protección Civil de El Bolsón realizó una presentación con datos territoriales relevantes para el análisis de posibles situaciones que pudieran afectar a diversas localidades de la Comarca Andina. Además, se revisaron modelos meteorológicos y plataformas de monitoreo para unificar las herramientas disponibles.