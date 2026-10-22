Video: Periodista del Alto Valle fue operada de un tumor y pide ayuda

Tras semanas de incertidumbre y luego de haber impulsado una emotiva campaña solidaria bajo la premisa de seguir viviendo , la periodista del Alto Valle Laura Delgado fue intervenida quirúrgicamente de un tumor glandular. Ya instalada en su domicilio de Allen , la comunicadora difundió un mensaje audiovisual en el que agradeció la enorme respuesta de la comunidad y dio detalles sobre su estado de salud.

"Paso por acá para agradecer a todos los que colaboraron y mostrarles que, después de tanta lucha, lo hemos logrado: ya me operé ", expresó emocionada. En su testimonio, Delgado detalló que el tumor resultó ser más grande de lo esperado y que la cirugía requirió una mayor cantidad de puntos de sutura. Tras el retiro de los puntos, las muestras extraídas fueron enviadas a análisis patológicos para determinar los pasos médicos a seguir.

Pese al importante avance que significó pasar por el quirófano, la recuperación de la periodista allense exige encarar un costoso tratamiento postoperatorio que su obra social no cubre en su totalidad . Por este motivo, Delgado anunció en el video que la cruzada solidaria continuará activa para poder saldar los gastos médicos que se aproximan.

Cómo ayudarla

Para recaudar los fondos necesarios, se organizará un sorteo en conjunto con las agrupaciones Allen Rosa y el Rotary Club. La comunicadora renovó su pedido de ayuda a la comunidad, destacando su profundo agradecimiento tanto hacia quienes puedan colaborar económicamente como hacia aquellos que acompañan con su apoyo moral en este delicado momento.

"Hola, ¿como les va? Paso por acá para agradecer a todos los que colaboraron. Mostrarle que después de tanta lucha lo hemos logrado, ya me operé. El tumor fue un poco más grande de lo que pensamos. Ya estoy en casa. Me quitaron los puntos, fueron más de los que requerían inicialmente. Ahora el estudio se fue a análisis patologicos. Dentro de poco voy a ralizar un sorteo, una rifa en conjunto con la gente de Allen Rosa y el Rotary Club. Porque viene el post operatorio con un tratamiento que en parte me cubre la obra social y en parte no. Los que puedan colaborar les voy a agradecer enormemente, a los que no también porque entendemos la situación. Gracias a la colaboración de todos ustedes", señaló entre lágrimas.

Alias: LAURADELGADORADIO