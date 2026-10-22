Reconocimiento oficial en Río Negro tras la identificación de los restos de Mara Salto

El vicegobernador Pedro Pesatti presentó un proyecto para reconocer la identificación de María Luisa Salto y destacar los 50 años de búsqueda de su familia.

Impulsan un homenaje a Mara Salto, desaparecida por la última Dictadura. Y un homenaje a su familia. Foto: archivo/IA.

El vicegobernador de Río Negro , Pedro Pesatti , envió un anteproyecto de declaración a la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de Río Negro con el objetivo de reconocer el hallazgo e identificación de los restos de María Luisa “Mara” Salto Segovia, víctima de la última dictadura cívico-militar . La iniciativa busca rendir homenaje a la lucha de su familia, que sostuvo durante cinco décadas el reclamo de verdad y justicia.

Mara Salto nació en Cipolletti el 8 de diciembre de 1955 . En su juventud se trasladó a Córdoba para estudiar Medicina en la Universidad Nacional de Córdoba , donde militaba en la Juventud Universitaria Peronista . El 28 de julio de 1976 , a los 20 años de edad, fue secuestrada en la vía pública por integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad, tras el golpe militar del 24 de marzo .

Según las investigaciones judiciales, la joven permaneció cautiva en La Perla , uno de los principales centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que funcionaron en la provincia de Córdoba . La identificación de sus restos se produjo entre los hallados en Loma del Torito , un predio militar vinculado con dicho centro clandestino.

En la familia Salto, los 50 años transcurridos desde la desaparición en dictadura de María Luisa "Mara" Salto han sido de mucha angustia y dolor. María Emilia "Beba" Salto, hermana de Mara, recordó a la joven víctima del terror de la dictadura.

El respaldo institucional a la memoria y la labor científica

En los fundamentos de la propuesta legislativa, Pesatti destacó el rol de los allegados a la víctima: “Durante cinco décadas la familia sostuvo la búsqueda de Mara con dignidad y perseverancia. Acompañarla exige respetar sus tiempos, sus sentimientos y su intimidad”. Asimismo, enfatizó el valor de las tareas de recuperación al señalar que “cada identificación permite establecer a quién pertenecen los restos recuperados y aporta al esclarecimiento de los crímenes”.

El anteproyecto expresa la solidaridad del parlamento provincial con los familiares y reconoce el trabajo científico del Equipo Argentino de Antropología Forense, la intervención del Juzgado Federal 3 de Córdoba y la labor de las instituciones que sostienen las investigaciones. El juez federal Miguel Vaca Narvaja notificó a las familias y prevé una conferencia de prensa este viernes para comunicar públicamente los resultados.

Convocatoria a familiares y preservación de pruebas

La iniciativa presentada en la Legislatura de Río Negro propone además que las instituciones públicas rionegrinas difundan la convocatoria a familiares de personas desaparecidas entre 1974 y 1983. El propósito es incentivar el aporte voluntario, gratuito y confidencial de muestras de sangre para avanzar en la identificación de víctimas.

Finalmente, el proyecto respalda la asignación de los recursos necesarios para continuar con las búsquedas, restituir dignamente los restos y preservar archivos, pruebas y sitios de memoria.