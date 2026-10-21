La nueva versión incorpora herramientas destinadas a simplificar gestiones, optimizar los tiempos de respuesta, dar previsibilidad y mejorar la experiencia a la hora de utilizarla.

IPROSS se actualiza para sus afiliados: qué tramites se agilizan.

La aplicación de la obra social de los estatales rionegrinos ( IPROSS ) presentó una actualización integral de su aplicación oficial , en el marco del plan de modernización y desmaterialización de trámites. La nueva versión incorpora herramientas destinadas a simplificar gestiones, optimizar los tiempos de respuesta, dar previsibilidad y mejorar la experiencia de los afiliados con la obra social provincial.

La aplicación ahora permite descargar, compartir e imprimir en formato PDF tanto la credencial digital del titular como la de cada integrante del grupo familiar. Esta funcionalidad facilita el acceso a la documentación y su disponibilidad para realizar distintos trámites.

Además, se incorporó la posibilidad de cargar el CBU para agilizar el cobro de reintegros, junto con la carga del CUIT y la actualización del correo electrónico mediante un proceso de verificación de seguridad.

El Subsecretario de Asuntos Legales y Transformación Digital, Francisco Baquero, destacó que la actualización de la aplicación forma parte del proceso de incorporación de nuevas funciones que el IPROSS viene desarrollando en el último tiempo en sus canales digitales: "Tenemos como insignia acercar los servicios para el afiliado, facilitando gestiones y dando previsibilidad para que pueda seguir sus trámites, esto nos permite acordar plazos y acelerar procesos".

El Gobierno rionegrino envió a la Legislatura un proyecto de ley para habilitar la libre elección de obra social de los estatales rionegrinos.

La actualización también incluye cambios en la organización de secciones:

El apartado Mis Planes pasó a denominarse Mis Coberturas Especiales, con el objetivo de facilitar la identificación y el acceso a los programas específicos.

Se mejoró la visualización de las coberturas correspondientes a los integrantes del grupo familiar.

En cuanto al funcionamiento, se implementaron optimizaciones técnicas para mejorar la velocidad, la estabilidad y la compatibilidad con dispositivos Android.

Por otra parte, el IPROSS puso en marcha una nueva herramienta de autogestión destinada a afiliados derivados o residentes en Buenos Aires, permitiendo hacer sus gestiones 100% online, sin necesidad de acercarse a una delegación. Baquero contó que desde la semana pasada se pueden "gestionar prácticas ambulatorias, cirugías y pedidos de materiales, por ejemplo, con trámites que entran directamente en la bandeja de auditoría médica, logrando generar en tiempo récord autorizaciones y el correspondiente seguimiento".

Finalmente, aclaró que si bien el proceso permite descongestionar la atención en delegaciones,"quien desee ser atendido personalmente puede concurrir a la delegación, todo apunta a eficientizar el sistema".

Desde el IPROSS recordaron a los afiliados la importancia de mantener actualizada la aplicación, disponible para su descarga a través de Google Play y App Store. Ante consultas o inconvenientes con su funcionamiento, se encuentran disponibles los canales oficiales de soporte.