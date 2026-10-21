Río Negro se prepara para la temporada de incendios forestales con una misión internacional

Referentes del SPLIF viajaron a España para conocer nuevas tecnologías, sistemas de prevención y estrategias de respuesta ante emergencias de gran magnitud.

Integrantes del SPLIF Río Negro se capacitan en España sobre técnicas y tecnologías de combate sobre incendios forestales.

El Gobierno de Río Negro participa de una misión técnica internacional en España para conocer nuevas estrategias de prevención, combate y gestión de incendios forestales . La iniciativa reúne a especialistas de distintas provincias argentinas y busca incorporar herramientas que permitan mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias, especialmente frente a incendios de gran magnitud.

La actividad es impulsada por el Consejo Federal de Inversiones ( CFI ) y se desarrolla hasta el próximo 23 de octubre. Durante las jornadas, los representantes argentinos intercambian experiencias con organismos especializados en la protección de bosques y la coordinación de operativos de emergencia .

La delegación rionegrina está encabezada por el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy , junto a los responsables de las centrales del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales ( SPLIF ), organismo provincial encargado de intervenir ante este tipo de emergencias.

La participación de los jefes operativos representa uno de los aspectos centrales de la misión, ya que permitirá conocer directamente los procedimientos utilizados en España y evaluar cuáles podrían adaptarse a las características geográficas, climáticas y ambientales de la región cordillerana de Río Negro.

Cómo funciona el sistema español de prevención de incendios forestales

Durante las primeras jornadas, la comitiva mantuvo reuniones en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, donde se analizaron las políticas públicas destinadas a prevenir incendios y los mecanismos de coordinación entre organismos.

Los encuentros estuvieron orientados a conocer cómo se organizan las intervenciones, qué tecnologías se utilizan para detectar situaciones de riesgo y cuáles son los procedimientos establecidos para responder rápidamente ante emergencias que comprometen grandes superficies forestales.

Uno de los puntos destacados de la agenda fue la visita al Centro Operativo Regional de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha, ubicado en Toledo, donde los especialistas argentinos conocieron el funcionamiento del dispositivo INFOCAM y sus herramientas de gestión.

Este sistema permite organizar el seguimiento de los incendios, distribuir los recursos disponibles y coordinar la participación de equipos terrestres y aéreos. También facilita la toma de decisiones durante situaciones críticas que requieren intervenciones simultáneas.

El intercambio permitió analizar cómo se establece la prioridad de cada operativo, de qué manera se movilizan las brigadas y cuáles son los mecanismos de comunicación entre los diferentes organismos que participan del combate contra el fuego.

La importancia de capacitar a los brigadistas del SPLIF

El ministro Carlos Banacloy destacó que la experiencia internacional representa una oportunidad para fortalecer el trabajo de los equipos provinciales, especialmente porque los responsables de las centrales del SPLIF participan directamente de las actividades técnicas.

“Para Río Negro es muy importante que quienes están al frente de nuestras centrales puedan conocer cómo trabajan otros sistemas de prevención y combate. Tenemos equipos con mucha experiencia y compromiso, y estos intercambios nos permiten incorporar conocimientos y herramientas para cuidar mejor nuestros bosques, nuestras comunidades y a quienes trabajan frente al fuego”, expresó.

La agenda también contempla recorridas por las instalaciones de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), unidades especializadas que intervienen en situaciones complejas y cuentan con procedimientos específicos de preparación, planificación y despliegue operativo.

Durante estas visitas, los representantes rionegrinos conocerán el funcionamiento de las unidades móviles de análisis, los sistemas de preparación del personal y las estrategias utilizadas para intervenir cuando se registran incendios de gran magnitud o emergencias simultáneas.

Prevención durante todo el año y recuperación de zonas afectadas

Otro de los ejes centrales de la misión está vinculado con las estrategias de prevención de incendios forestales, especialmente aquellas que se desarrollan durante los meses de menor riesgo para reducir las posibilidades de propagación del fuego.

Entre las experiencias que conocerá la delegación aparecen las quemas controladas, la reducción del material combustible acumulado en los bosques, los programas de educación ambiental y la participación de las comunidades en las tareas preventivas.

Estas medidas buscan disminuir la vulnerabilidad de los territorios y fortalecer la preparación de los equipos antes de que se produzcan situaciones de emergencia, mediante una planificación sostenida durante las distintas estaciones del año.

La misión también incluye una visita a una planta logística de biomasa, donde se analizará el aprovechamiento y tratamiento de materiales vegetales, así como su relación con las estrategias de gestión y reducción del combustible forestal.

Además, los especialistas recorrerán sectores afectados por el incendio de Jarilla de 2025, con el propósito de conocer las intervenciones de restauración ambiental realizadas después del fuego y los procedimientos utilizados para recuperar las áreas dañadas.

“La prevención empieza mucho antes de que se produzca un incendio. Por eso nos interesa conocer cómo se planifica, cómo se prepara al personal y qué herramientas se utilizan para reducir los riesgos. La idea es que todo ese aprendizaje pueda traducirse en mejores condiciones de trabajo para nuestros brigadistas y mayor protección para las localidades de la provincia”, señaló Banacloy.