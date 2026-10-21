Una de las hijas de Raúl Moyano cuestionó la demora en el despliegue de recursos y exigió respuestas sobre la coordinación del operativo para encontrar a su padre.

"Mi papá sigue desaparecido": el reclamo de la hija del exdocente de Río Negro que buscan hace nueve días.

La desesperación crece con el paso de los días y la familia de Raúl Alfredo Moyano sigue sin respuestas. El exdocente rural de Río Negro , de 59 años, lleva nueve días desaparecido en Tucumán , donde fue visto por última vez mientras realizaba una caminata en solitario por el cerro Ñuñorco Grande.

En medio de la búsqueda, su hija Suyay Moyano difundió un nuevo comunicado en sus redes sociales. Allí agradeció el trabajo de los rescatistas, policías, bomberos, baqueanos y voluntarios, pero volvió a poner el foco en las demoras que, según denunció, se produjeron al comienzo del operativo.

“Mi reclamo nunca fue desconocer el trabajo de quienes están poniendo el cuerpo y arriesgándose en el cerro. Lo único que estoy diciendo es que este despliegue de recursos y de personal podría haberse realizado desde un principio ”, expresó.

La joven remarcó que su objetivo es encontrar a su padre y reclamó respuestas concretas sobre las decisiones que se toman durante los rastrillajes.

El Grupo de Rescate de Alta Montaña de Gendarmería Nacional, junto a Bomberos Voluntarios de Monteros y baqueanos de la zona, continúa desplegado en el Cerro Ñuñorco. Foto: Gentileza (Asoc. Bomberos Voluntarios de Monteros)

El reclamo de la hija: “Mi papá sigue desaparecido”

En su publicación, aclaró que reconoce el esfuerzo de todas las personas que participan actualmente de la búsqueda. Sin embargo, insistió en que sus cuestionamientos están dirigidos a quienes tienen a cargo la coordinación y la toma de decisiones.

“Estoy exigiendo responsabilidad, organización, información clara y respuestas concretas de quienes tienen a su cargo la coordinación”, sostuvo.

En ese sentido, planteó interrogantes sobre quién debe gestionar los recursos y los equipos necesarios para garantizar que el operativo se desarrolle en condiciones adecuadas.

“¿Quién debe solicitar los recursos, los equipos y los elementos necesarios para que el operativo se desarrolle en condiciones adecuadas?”, preguntó. También cuestionó quién es responsable de asegurar que las herramientas disponibles se utilicen de manera oportuna y eficiente.

La hija del exdocente aseguró que no busca responsabilizar a quienes trabajan en la montaña, sino obtener explicaciones sobre la organización de las tareas.

“Porque mientras se discute quién dijo qué, mi papá sigue desaparecido. Y con mi familia necesitamos respuestas, pero, sobre todo, necesitamos que lo encuentren”, manifestó.

La hija explicó qué hace mientras continúa la búsqueda

La joven también respondió a las críticas que recibió por no participar físicamente de los rastrillajes en el cerro. Según explicó, permanece gran parte del día en la comisaría o en la base del operativo, donde realiza llamados, gestiones y trámites para conseguir los recursos necesarios.

“Que yo no esté físicamente subiendo al cerro no significa que no esté haciendo nada”, remarcó. Además, pidió que quienes opinen sobre la situación se informen antes de hablar y tengan en cuenta el dolor que atraviesa su familia desde la desaparición de Raúl.

Moyano aseguró que no dejará de reclamar ni de realizar gestiones hasta obtener respuestas sobre el operativo y, principalmente, conocer el paradero de su padre.

“Soy su hija, lo estoy buscando y tengo derecho a exigir que se haga todo lo humanamente posible para encontrarlo”, expresó.

Nueve días sin noticias de Raúl Moyano

Raúl Alfredo Moyano desapareció el lunes 12 de octubre, cuando salió a realizar una caminata en solitario por el cerro Ñuñorco Grande, en Tucumán. Desde entonces, no volvió a comunicarse con sus familiares.

Las tareas de búsqueda se desarrollan en un terreno de montaña donde las condiciones climáticas complicaron los rastrillajes. La niebla, las precipitaciones, las bajas temperaturas y la nieve dificultaron el avance de los equipos de rescate.

En los primeros días, la familia también había cuestionado las interrupciones de las tareas y reclamado que se ampliara el perímetro de búsqueda. Además, pidió que se permitiera una mayor participación de voluntarios y baqueanos que conocen la zona.

El Grupo de Rescate de Alta Montaña de Gendarmería Nacional, junto a Bomberos Voluntarios de Monteros y baqueanos de la zona, continúa desplegado en el Cerro Ñuñorco. Foto: Gentileza (Asoc. Bomberos Voluntarios de Monteros)

Ahora, con nueve días transcurridos desde la desaparición, la joven volvió a insistir en la necesidad de mejorar la coordinación y garantizar que se utilicen todos los recursos disponibles.

“Mi único objetivo es que mi papá aparezca. Y hasta que eso suceda, voy a seguir haciendo todo lo que esté a mi alcance”, concluyó.