Desapareció hace ocho días en la montaña y un operativo con helicóptero busca llegar a una zona clave

Más de 100 personas participan de la búsqueda de Raúl Moyano en el cerro Ñuñorco. El mal tiempo había impedido los vuelos de rescate.

Desesperada búsqueda de Raúl Alfredo Moyano, el exdocente de Bariloche desparecido en un cerro de Tucumán.

La búsqueda de Raúl Moyano , el docente tucumano de 59 años que desapareció mientras realizaba una excursión de trekking en solitario, sumó este martes un nuevo despliegue en el cerro Ñuñorco . A ocho días de su desaparición , un helicóptero de Defensa Civil comenzó a realizar maniobras para trasladar rescatistas hacia sectores de la montaña que todavía no habían sido rastrillados.

El operativo busca avanzar sobre una zona de mayor complejidad, donde Gendarmería Nacional instaló un campamento a 3.180 metros de altura. Las condiciones climáticas habían impedido utilizar la aeronave durante los días anteriores, pero una mejora en el tiempo permitió iniciar los vuelos.

Más de 100 personas participan de los rastrillajes, en un operativo que continúa condicionado por las lluvias, la neblina y las dificultades del terreno.

El helicóptero busca llegar a sectores que todavía no fueron rastrillados

Las maniobras aéreas representan un nuevo avance en el operativo para encontrar al docente. El objetivo es trasladar a los rescatistas y provisiones hacia puntos de difícil acceso, donde las tareas de búsqueda aún no habían podido avanzar.

El campamento de Gendarmería, ubicado a 3.180 metros sobre el nivel del mar, funciona como uno de los puntos de apoyo para los equipos que trabajan en la montaña.

Durante los últimos días, el mal tiempo había limitado las posibilidades de utilizar el helicóptero. La neblina, las precipitaciones y las características del terreno complicaron los desplazamientos y la revisión de distintos sectores del cerro.

Pese a las dificultades, los equipos mantienen las tareas con la esperanza de encontrar a Moyano.

El video que compartió antes de desaparecer

Antes de perder contacto con su familia, Moyano había enviado imágenes del camino hacia el cerro Ñuñorco. En el registro se observaba una espesa neblina que dificultaba la visibilidad en la montaña.

El docente, de 59 años, realizaba una excursión de trekking en solitario cuando desapareció, el lunes 12 de octubre. Desde entonces, sus familiares y los equipos de rescate esperan novedades sobre su paradero.

Las imágenes compartidas antes de su desaparición forman parte de los datos conocidos sobre sus últimos movimientos, mientras los investigadores y rescatistas intentan reconstruir el recorrido que pudo haber realizado.

Ocho días de búsqueda en una montaña de difícil acceso

El operativo continúa con más de 100 personas desplegadas en distintos sectores del cerro. La complejidad del terreno y las condiciones meteorológicas representan los principales obstáculos para ampliar los rastrillajes.

Con la posibilidad de utilizar el helicóptero, los equipos buscan acceder a áreas que hasta ahora no habían podido revisar. Mientras tanto, las tareas de búsqueda siguen en marcha para intentar encontrar al docente tucumano.