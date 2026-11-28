El Ford Focus fue encontrado completamente incendiado sobre la ruta provincial rionegrina 68. Hay tres detenidos y una adolescente de 15 años demorada.

Así quedó el auto robado e incendiado en El Chocón que derivó en un operativo conjunto entre las dos provincias.

Completamente destruido por las llamas y abandonado a la vera de la Ruta Provincial 68 , así fue encontrado el automóvil robado que quedó en el centro de una investigación policial y judicial entre Río Negro y Neuquén.

Se trata de un Ford Focus de color gris que registraba un pedido de robo vigente en territorio neuquino y cuyo hallazgo coincidió con un impresionante operativo de rescate en inmediaciones de Villa El Chocón .

El procedimiento culminó con la detención de tres personas mayores de edad y la demora de una adolescente de 15 años, por disposición de la Fiscalía de General Roca , que investiga las circunstancias del episodio.

El estado en el que fue encontrado el vehículo da cuenta de la magnitud de los daños provocados por el fuego. Ahora, los investigadores buscan determinar cómo llegó hasta ese sector y quiénes lo incendiaron.

El hallazgo del auto robado y completamente incendiado

Todo comenzó el viernes, pasadas las 9.30, cuando efectivos de la Subcomisaría 82° de Las Perlas recibieron una comunicación de sus pares de la Comisaría 42° de Villa El Chocón, alertando sobre personas lesionadas.

Los uniformados se dirigieron hacia un establecimiento rural ubicado en la margen sur del lago Ezequiel Ramos Mexía, donde se había reportado la presencia de varias personas en dificultades, en inmediaciones de los acantilados.

Durante el recorrido por la Ruta Provincial 68, los policías divisaron el Ford Focus abandonado y consumido por el fuego. Al verificar sus datos, constataron que tenía un pedido de secuestro por robo en Neuquén.

Ante esta situación, se dio intervención a la Fiscalía de turno, que dispuso que los efectivos de la Subcomisaría 80° de Cerro Policía quedaran a cargo de las actuaciones judiciales vinculadas con el vehículo.

El impresionante operativo de rescate cerca de El Chocón

Al llegar al establecimiento rural, los uniformados se entrevistaron con un médico y personal de Prefectura Naval Argentina, quienes informaron sobre la presencia de dos hombres y una adolescente debajo de los acantilados.

En simultáneo, los equipos de emergencia trabajaron para rescatar a una joven de 22 años que había quedado en una isla tras intentar cruzar el lago. Posteriormente, fue hospitalizada en Villa El Chocón bajo custodia policial.

La complejidad del terreno obligó a convocar a los Bomberos Voluntarios de Cipolletti, que minutos después del mediodía enviaron cuatro brigadistas con una embarcación y elementos especializados para realizar maniobras de rescate.

Los rescatistas ingresaron desde territorio neuquino y lograron evacuar a las tres personas que permanecían debajo de los acantilados. La falta de señal telefónica fue una de las dificultades que enfrentaron durante el despliegue.

Tres detenidos y una investigación para esclarecer lo ocurrido

Con el avance de las actuaciones policiales y el hallazgo del automóvil incendiado, el episodio que inicialmente había trascendido como un rescate adquirió una nueva dimensión y derivó en una investigación por un presunto hecho delictivo.

La causa quedó bajo la órbita del fiscal Gastón Brito Rubiola y la fiscal adjunta Victoria Bou Abdo, pertenecientes a la Segunda Circunscripción Judicial de Río Negro, debido a la ubicación del vehículo.

Por otra parte, debido a la participación de una adolescente de 15 años, las autoridades judiciales dieron intervención a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), con el objetivo de garantizar sus derechos.