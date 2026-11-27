La víctima tenía 41 años. El operativo policial comenzó tras el aviso por otra persona herida cerca del lugar. Investigan qué relación existe entre ambos episodios.

El hallazgo del cuerpo de un hombre de 41 años en un desagüe de Villa Regina generó un operativo policial durante la tarde de este viernes. Por el hecho, otro hombre quedó demorado de manera preventiva.

La Policía de Río Negro investiga las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento, luego de que los efectivos fueran alertados inicialmente por la presencia de una persona herida en la vía pública.

Lo llamativo del procedimiento fue que ambos hombres fueron encontrados a escasos metros de distancia. Además, según los primeros testimonios recabados por los uniformados, se conocían y solían reunirse para consumir bebidas alcohólicas.

El episodio comenzó alrededor de las 15:39, cuando efectivos de la Comisaría 5° de Villa Regina fueron convocados a calle Juan Manuel de Rosas, donde un vecino necesitaba recibir asistencia médica por una lesión.

El hombre fue atacado por la espalda en su propia casa, cuando recibió una puñalada en el pecho.

El operativo policial que terminó con el hallazgo de un cuerpo

Al arribar al lugar, junto con una ambulancia del hospital local, los uniformados encontraron a un hombre de 34 años tendido sobre la vereda, frente a la escuela Don Bosco, con una herida visible.

Durante la intervención, constataron que presentaba una herida cortante en el pómulo derecho. Sin embargo, pese a la presencia del personal sanitario, el vecino se negó a ser trasladado al centro de salud.

El hombre tampoco brindó precisiones acerca de las circunstancias en las que sufrió la lesión. Mientras los efectivos policiales continuaban con el procedimiento, un peatón se acercó para advertirles sobre una situación todavía más preocupante.

Según informó el transeúnte, a pocos metros del lugar había un cuerpo flotando en un desagüe. Ante esta situación, los uniformados se desplazaron hasta el curso de agua para verificar lo que estaba ocurriendo.

Los policías lograron retirar al hombre del desagüe y, al advertir que no presentaba signos vitales, comenzaron a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Pese a los esfuerzos, no consiguieron reanimarlo y se constató su fallecimiento.

Posteriormente, la víctima fue identificada como un vecino de 41 años de Villa Regina. Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre las causas de su muerte ni cómo terminó en el interior del desagüe.

La víctima de 21 años recibió cortes con un objeto punzante en diferentes partes del cuerpo.

Un hombre demorado y una muerte bajo investigación

La cercanía entre el lugar donde fue encontrado el hombre lesionado y el sector en el que se produjo el hallazgo del cuerpo motivó una serie de averiguaciones para establecer una posible vinculación entre ambos episodios.

En ese contexto, los efectivos policiales recabaron testimonios de vecinos del sector, quienes señalaron que los dos hombres se conocían y que habitualmente solían reunirse para compartir momentos en los que consumían bebidas alcohólicas.

A partir de esta información, el hombre de 34 años quedó demorado de manera preventiva, mientras se intenta determinar si tuvo algún tipo de participación o conocimiento sobre las circunstancias que derivaron en el fallecimiento.

No obstante, hasta el momento no se confirmó que haya existido una pelea entre ambos hombres ni que la lesión que presentaba el vecino demorado esté directamente relacionada con la muerte del hombre de 41 años.

La investigación deberá establecer qué ocurrió durante las horas previas al hallazgo, cómo se produjo la lesión del hombre que recibió asistencia sanitaria y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a la víctima hasta el desagüe.

Por estas horas, el caso permanece bajo investigación de la Comisaría 5° de Villa Regina, mientras se aguardan mayores precisiones que permitan esclarecer el episodio y determinar si se trató de una muerte accidental o violenta.