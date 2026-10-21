Doble homicidio en el barrio San Lorenzo: la acusación que acerca la causa a un juicio por jurados

La Fiscalía presentó las pruebas contra los dos imputados por los asesinatos de Juan Cuerda y Pablo Davies. Además, extendieron sus prisiones preventivas.

La formulación de cargos se llevó a cabo el 28 de noviembre de 2025. Foto: Archivo.

La causa por el doble homicidio que conmocionó al barrio San Lorenzo de Cipolletti avanza hacia una instancia clave. La Fiscalía elevó el expediente a control de acusación, una etapa previa al eventual juicio oral y público en el que se buscará determinar las responsabilidades de los dos hombres imputados por los asesinatos de Juan Aníbal Seferino Cuerda y Pablo Franco Davies .

Durante una audiencia realizada este miércoles en el Foro Penal de Cipolletti, el fiscal Martín Pezzetta sostuvo que cuenta con las pruebas necesarias para afrontar un juicio de responsabilidad. La investigación apunta a establecer la participación de ambos acusados en un hecho que tuvo una secuencia de extrema violencia.

En paralelo, la jueza de Garantías Amorina Sánchez Merlo prorrogó la prisión preventiva de los dos imputados, que vencía a fin de mes, hasta la realización de la audiencia de control de acusación .

Qué sostiene la Fiscalía sobre el doble homicidio

El hecho ocurrió en una vivienda de calle Río Gallegos 174, en el barrio San Lorenzo, donde vivían las dos víctimas, conocidas como “el Aníbal” y “Gamuza”.

De acuerdo con la teoría del caso presentada por el fiscal, uno de los acusados habría ingresado a la casa con la intención de matar a Cuerda, que dormía en un sector de la cocina. Según la acusación, habría utilizado un producto combustible para prenderlo fuego mientras descansaba.

La Fiscalía señaló que el cuerpo de Cuerda no presentaba lesiones ni signos de defensa, un elemento que forma parte de la hipótesis sobre cómo se produjo el ataque.

La vivienda del barrio San Lorenzo que incendiaron, y donde murieron dos hombres.

El segundo ataque y las 11 heridas cortantes

Según la reconstrucción fiscal, Davies habría intentado impedir la agresión contra Cuerda. En ese contexto, fue atacado con un arma blanca y recibió al menos 11 lesiones cortantes en distintas partes del cuerpo.

La investigación busca establecer la responsabilidad penal de cada uno de los acusados en la secuencia que terminó con la muerte de ambos hombres.

Uno de los imputados está acusado como autor de homicidio agravado por alevosía, mientras que el otro fue señalado por su participación necesaria, según la calificación informada en la causa.

Cuándo podría realizarse el juicio

La causa ingresó en la etapa de control de acusación, en la que las partes revisarán las pruebas que se pretenden presentar durante el debate oral y público, además de discutir los planteos correspondientes antes de llegar a juicio.

Debido al volumen de evidencias reunidas en el expediente, las defensas solicitaron un plazo de un mes para analizarlas y debatirlas en una audiencia posterior.

La Fiscalía busca que el caso avance hacia un posible juicio por jurados. Mientras tanto, los dos imputados continuarán detenidos por decisión de la jueza de Garantías, al menos hasta la próxima instancia procesal prevista.