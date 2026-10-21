Vecinos de Catriel cortaron la Ruta 151 en reclamo por obras de reparación y hubo tensión con la policía

Demandan reparaciones en el pavimento, plagado de pozos y deformación, que causaron varias tragedias. La última fue un choque en el que murió una adolescente.

Un numeroso grupo de vecinos de Catriel se concentró este miércoles en el acceso a la ciudad, donde interrumpieron parcialmente el tránsito de la Ruta Nacional 151 en demanda de obras de reparación de la calzada, que padece graves deterioros que han causado choques y vuelcos con víctimas fatales.

La última, y que generó la protesta, se produjo el último domingo, cuando murió una adolescente de 15 años al impactar el auto en el que se trasladaba junto a su familia con una camioneta de la industria petrolera.

La medida había sido anunciada por medios periodísticos y redes sociales, donde convocaron a la población a unirse, bajo la consigna de “Basta de desidia y abandono” "Ruta de la muerte, reparaciones urgentes", entre otras.

Poco antes del mediodía la gente comenzó a reunirse en la rotonda de ingreso, donde se encuentra el monumento de la torre petrolera, con pancartas y carteles que señalaban el reclamo, mientras que a la vez entregaban volantes explicativos a los conductores. Cuando ya la muchedumbre tomó forma cortaron la circulación del tránsito de camiones y máquinas petroleras. Solo dejaban pasar vehículos particulares y de emergencia, como ambulancias y bomberos, aclararon.

Presencia policial

Cuando ya se habían instalado sobre la calzada llegó al lugar un grupo de policías de la Comisaría 9na, con quienes los referentes de la movilización mantuvieron un diálogo por momentos tenso.

En medio de gritos de protesta que se escuchaban, en los que le reprochaban que lo hacían para evitar más muertes, los vecinos explicaron el motivo de la manifestación y la forma en que la iban a llevar a cabo. Comunicaron que “cada 2 o 3 horas” iban a habilitar la circulación de los vehículos pesados, mientras que el resto del tránsito continuaría libre. Además afirmaron que la modalidad la continuarán hasta obtener respuestas. En tanto que uno de los uniformados expresó que estaban allí para evitar incidentes, pero que el corte de ruta iba a ser informado a la Justicia Federal, por pertenecer la ruta a esa jurisdicción.

El municipio no acompaña la medida

El secretario de Gobierno de Catriel se refirió a la movilización convocada por vecinos tras el trágico accidente del domingo y advirtió sobre las posibles consecuencias de una protesta sobre la ruta nacional.

En diálogo con Radio Alas FM, Pereyra reconoció el malestar de la comunidad por el deterioro de la Ruta 151, pero sostuvo que el reclamo debe continuar por vías pacíficas e institucionales. Advirtió sobre una posible presencia de Gendarmería y pidió que las obras anunciadas por Provincia sean soluciones definitivas y no simples reparaciones.Explorar Mapas

La convocatoria a una manifestación de vecinos de Catriel sobre la Ruta Nacional 151, impulsada por la indignación que generó el trágico accidente del último domingo, despertó preocupación en el Gobierno municipal ante la posibilidad de que se produzcan cortes de tránsito o incidentes durante la protesta.

En la entrevista, el secretario de Gobierno de Catriel, manifestó que comprende el dolor y el cansancio de la comunidad frente a los reiterados siniestros viales, aunque dejó en claro que la Municipalidad no acompañará ninguna medida que implique interrumpir la circulación sobre la ruta.

“Creemos que el corte de ruta no es el camino. El municipio no puede salir a alentar un corte porque sabemos cuáles son las consecuencias que esto les puede acarrear al municipio y a las personas”, expresó.