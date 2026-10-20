Convocan a un corte total de la Ruta 151 en Catriel tras otro accidente fatal: cuándo será la protesta

Tras el accidente fatal que dejó una mujer fallecida, vecinos convocan a una protesta para exigir reparaciones urgentes. Advierten que bloquearán el tránsito.

La Ruta Nacional 151 volverá a convertirse en escenario de una protesta de vecinos que reclaman soluciones urgentes ante el avanzado deterioro de la calzada. Habitantes de Catriel convocaron a una movilización con una medida que contempla la interrupción total del tránsito hasta obtener respuestas concretas de las autoridades.

La convocatoria surge en medio de una creciente preocupación por el estado de la ruta , considerada una de las principales conexiones entre el norte de Río Negro y el Alto Valle . Los vecinos denuncian que las condiciones de circulación representan un peligro permanente para quienes transitan diariamente por el corredor.

El reclamo tomó mayor fuerza después del accidente fatal ocurrido el domingo 18 de octubre , a la altura del kilómetro 100 de la Ruta 151, en cercanías de Catriel. El siniestro dejó como saldo una mujer fallecida y volvió a poner en discusión las condiciones de seguridad de la traza nacional.

La nueva tragedia generó indignación entre los habitantes de la localidad petrolera, quienes decidieron organizar una protesta para exigir intervenciones urgentes. La intención es visibilizar una problemática que lleva años sin una solución definitiva y que afecta a miles de conductores.

Cuándo será el corte de la Ruta Nacional 151 y cómo afectará al tránsito

De acuerdo con la convocatoria difundida por los organizadores, la concentración comenzará el miércoles 21 de octubre, a las 10 de la mañana, en el acceso a Catriel, sobre la Ruta Nacional 151. Allí se reunirán vecinos y automovilistas para iniciar la medida de fuerza.

Durante la primera etapa de la manifestación, los participantes anticiparon que permitirán únicamente la circulación de automóviles y camionetas, mientras que el resto de los vehículos quedará alcanzado por las restricciones previstas para visibilizar el reclamo.

Sin embargo, los organizadores advirtieron que posteriormente avanzarán con un corte total de la Ruta 151, que se mantendrá hasta recibir alguna respuesta concreta de las autoridades responsables del mantenimiento y la reparación del corredor vial.

La decisión podría generar importantes complicaciones para el tránsito regional, especialmente para los vehículos de transporte de cargas que utilizan esta vía para conectar distintas localidades de Río Negro con La Pampa y otros destinos del país.

Por ese motivo, se recomienda a quienes tengan previsto viajar durante la jornada del miércoles mantenerse informados sobre el desarrollo de la manifestación, las posibles restricciones y las condiciones de circulación antes de emprender sus recorridos.

El accidente fatal que desencadenó la convocatoria en Catriel

El detonante inmediato de la movilización fue el último accidente fatal registrado sobre la Ruta Nacional 151, ocurrido el domingo a la altura del kilómetro 100, donde una mujer perdió la vida en un siniestro vial.

El episodio volvió a encender las alarmas sobre el deterioro de una carretera que presenta numerosos sectores comprometidos y que constituye una vía fundamental para la actividad económica, productiva y social del norte rionegrino.

Aunque las circunstancias particulares del accidente deben establecerse a partir de la investigación correspondiente, la tragedia profundizó el malestar de los vecinos, que reclaman mejores condiciones de seguridad y trabajos de mantenimiento para prevenir nuevos siniestros.

La preocupación no se limita a quienes residen en Catriel. También alcanza a trabajadores, transportistas, familias y pacientes que deben trasladarse hacia Cipolletti, Cinco Saltos y otras localidades del Alto Valle para realizar trámites, recibir atención médica o cumplir obligaciones laborales.

Piden llevar cubiertas y carteles para reclamar por el estado de la ruta

Los impulsores de la protesta solicitaron el acompañamiento de toda la comunidad y convocaron a los participantes a concurrir con cubiertas y cartelería para hacer visible el reclamo por las condiciones de la calzada.

"Sí o sí necesitamos el apoyo de todos", expresaron los organizadores al difundir la convocatoria, con la intención de lograr una participación masiva que permita aumentar la presión sobre las autoridades responsables de la infraestructura vial.

El pedido está dirigido especialmente a quienes utilizan habitualmente la Ruta 151 y conocen las dificultades que presenta el recorrido. Los vecinos consideran que la movilización debe reunir a distintos sectores de la comunidad afectados por la problemática.

La protesta también busca instalar nuevamente en la agenda pública la necesidad de ejecutar obras de reparación integral, más allá de intervenciones parciales que no resuelven los problemas estructurales denunciados por los usuarios.