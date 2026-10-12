Un camionero oriundo de Catriel aclaró qué ocurrió durante el dramático episodio protagonizado por un camión en la Ruta Nacional 151.

Dramático relato de un camionero: advierten por el estado de la Ruta Nacional 151 y la imprudencia de los conductores. Foto: Gentileza.

En las últimas horas se viralizó un video de un chofer de camiones oriundo de Catriel quien decidió aclarar lo sucedido en un dramático episodio protagonizado por un camión en la Ruta Nacional 151 . Según su testimonio, no hubo un choque entre vehículos de gran porte, sino un desperfecto mecánico que terminó por poner en riesgo al conductor.

El hecho generó preocupación luego de que comenzaran a circular distintas versiones en las redes sociales. Sin embargo, el camionero salió a desmentir esas informaciones y explicó - en un video publicado por R7 La Pampa- que el chofer de la unidad habría sufrido un desperfecto en el sistema de frenos .

Ante esa situación, el conductor intentó detener la marcha y se desplazó hacia la banquina para evitar consecuencias mayores. No obstante, el terreno cedió debido al peso del vehículo, que quedó en una posición comprometida y al borde de volcar:

Cuestionó las imprudencias de otros conductores

Dentro del video que grabó ese chofer, destacó el apoyo entre trabajadores del mismo sector para poder asistir al conductor que necesitaba salir de la desesperante situación que vivió al perder el control del vehículo. Más allá de la situación de riesgo que atravesó el camionero, el testigo manifestó su indignación por el comportamiento de algunos automovilistas que pasaban por la zona mientras se desarrollaban las tareas de asistencia.

Según relató, varios conductores intentaron avanzar por la banquina para superar el sector afectado, mediante maniobras que podían agravar el peligro e interferir con el operativo de rescate.

También cuestionó a quienes priorizaron grabar la escena con sus teléfonos celulares en lugar de facilitar el trabajo de quienes intervenían en la emergencia.

Un llamado a la responsabilidad en la ruta

A partir de lo ocurrido, el camionero realizó un llamado a la reflexión dirigido a quienes transitan por la Ruta 151. Remarcó la importancia de priorizar la asistencia ante una emergencia, evitar la difusión de versiones sin confirmar y respetar las medidas de seguridad.

El episodio vuelve a poner el foco en los riesgos que enfrentan los conductores ante una situación imprevista y en la necesidad de actuar con prudencia frente a un siniestro o una emergencia vial.

La recomendación es clara: reducir la velocidad al aproximarse a una situación de riesgo, respetar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar y no utilizar las banquinas para adelantarse, ya que estas maniobras pueden poner en peligro tanto a otros conductores como a quienes intentan asistir.

Rutas a cargo de la provincia

La Ruta 151es la principal vía por donde circulan camiones y equipamiento destinado a la industria hidrocarburífera. En distinto tramos de la senda entre el Alto Valle y Catriel presenta un serio deterioro, con pozos de gran tamaño y deformaciones, pero nunca el gobierno nacional se hizo cargo de su mantenimiento, a pesar de corresponderle por jurisdicción.

Su mal estado ha generado enorme preocupación entre quienes la transitan habitualmente. Se han lamentado tragedias automovilísticas, adjudicadas al pésimo estado del pavimento.

Las autoridades gubernamentales también se asumieron el reclamo, y como resultado la provincia de Río Negro acordó recientemente con Nación gestionar, administrar y mantener tanto la 151 como la 22, también nacional.

Catriel abraza la RN 151 una vez por mes

El abrazo simbólico en Catriel es una medida de protesta recurrente impulsada por los vecinos y el municipio de la localidad rionegrina para reclamar por el "deplorable estado" de la Ruta Nacional 151.

Bajo consignas potentes como "No hay Vaca Muerta sin Ruta 151", la comunidad se moviliza de forma mensual e histórica en puntos clave de la traza para visibilizar el peligro vial los días 26 de cada mes. En más de una ocasión, la intendenta de la localidad rionegrina,Daniela Salzotto, ha posteado fotos y videos dejando evidencias del estado de los caminos que a diario transitan miles de vecinos y trabajadores de la industria petrolera.