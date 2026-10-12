Cipolletti: detectan conductores alcoholizados, secuestran drogas en una fiesta y recuperan una moto

La Policía de Río Negro realizó operativos en Cipolletti con secuestro de drogas, alcoholemias positivas y la recuperación de una moto robada.

La Policía de Río Negro desplegó una serie de operativos preventivos en la ciudad de Cipolletti durante la madrugada del domingo 12 de octubre de 2026 . Las intervenciones abarcaron controles viales sobre rutas nacionales, la fiscalización en un evento privado y el hallazgo de un vehículo con pedido de secuestro.

Las acciones de la fuerza de seguridad provincial buscaron reforzar la fiscalización y la prevención sobre la circulación vehicular y el consumo de sustancias prohibidas, con la intervención correspondiente de las autoridades judiciales.

En el ámbito vial, el Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti apostó un control sobre la Ruta Nacional 22 , a la altura del kilómetro 1216,5 , en el tramo que comunica con la ciudad de Neuquén . El procedimiento se extendió hasta las 4 de la madrugada y posibilitó la inspección de 79 vehículos .

Durante la fiscalización, cuatro conductores dieron positivo en las pruebas de alcoholemia, incumpliendo la ley de alcohol cero vigente en Río Negro. El dosaje más elevado se detectó en un Volkswagen Gol, cuyo conductor marcó 0,79 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l).

Los restantes casos se registraron en una Renault Master (0,45 g/l), un Toyota Etios (0,31 g/l) y un Ford Fiesta (0,27 g/l), conducidos por personas mayores de edad. Los efectivos procedieron a la verificación de la documentación e identificación de los ocupantes.

Secuestro de drogas sintéticas y marihuana en una fiesta electrónica

Por otra parte, entre la medianoche y las 4:00 de la madrugada, la Policía llevó a cabo un operativo de control durante una fiesta electrónica desarrollada en un predio privado de Cipolletti. En el lugar se hallaron diversas sustancias en diferentes presentaciones, entre ellas cigarrillos de marihuana, envoltorios con polvos y pastillas de múltiples colores.

Las pruebas orientativas arrojaron resultado positivo para anfetaminas y metanfetaminas. En uno de los procedimientos se halló una pastilla celeste con sustancia cristalina, mientras que en otros se incautaron dos cigarrillos de marihuana con un peso de 3,8 gramos y un envoltorio con hongos que requerirá análisis específicos.

Los hallazgos fueron informados al fiscal interino Matías Zanona, del Ministerio Público Fiscal de General Roca, y se dio conocimiento a la Justicia Federal de Roca. Las autoridades aclararon que las pruebas realizadas en el sitio poseen carácter orientativo a la espera de las pericias toxicológicas definitivas.

Recuperación de una motocicleta robada

En una tercera intervención, personal de la Subcomisaría 79° recuperó una motocicleta Yamaha FZ 16 de color negro en la calle Antártida Argentina. El rodado había sido denunciado como sustraído tras la rotura de su candado de seguridad.

Los efectivos localizaron el vehículo durante una recorrida preventiva, advirtiendo que presentaba cables cortados y daños en la cadena de transmisión. En la escena trabajó el Gabinete de Criminalística, y el rodado quedó secuestrado en la sede de la Subcomisaría 79° para avanzar con las diligencias pertinentes.