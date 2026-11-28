La provincia garantizó una compensación financiera para 14 localidades rionegrinas, destinada a acompañar el crecimiento demográfico y atender la creciente demanda de infraestructura y servicios públicos.

La provincia enviará este lunes una nueva partida económica compensatoria a los municipios.

El gobernador Alberto Weretilneck garantizó una nueva transferencia de recursos económicos para 14 municipios de Río Negro. Cipolletti será la localidad que recibirá el mayor aporte financiero .

El desembolso se concretará este lunes 30 de noviembre, en el marco de la Compensación Financiera Transitoria , establecida mediante la Ley N° 5896, que contempla una distribución total de $1.028.931.012 entre las localidades beneficiadas.

De acuerdo con los montos difundidos por el Gobierno provincial, Cipolletti recibirá $319.406.080 , lo que representa aproximadamente el 31% de los recursos destinados a esta medida y posiciona a la ciudad por encima de Bariloche.

La iniciativa impulsada por Weretilneck busca acompañar a los gobiernos locales que experimentaron un importante crecimiento demográfico durante los últimos años y que, como consecuencia, deben afrontar mayores demandas vinculadas con la infraestructura y los servicios públicos.

Cipolletti encabeza la distribución de fondos provinciales

La transferencia de recursos económicos forma parte de los compromisos asumidos el pasado 21 de septiembre, cuando los intendentes de las localidades alcanzadas suscribieron individualmente los respectivos convenios con el mandatario rionegrino en Viedma.

En el caso de Cipolletti, la compensación permitirá fortalecer las finanzas municipales y ampliar la disponibilidad de recursos para responder a las necesidades de una población en crecimiento, aunque no se precisó el destino específico del dinero.

Detrás de Cipolletti se encuentra San Carlos de Bariloche, que percibirá $195.902.616, mientras que General Fernández Oro ocupará el tercer lugar entre las localidades beneficiadas por la medida, con una transferencia de $149.681.647.

De esta manera, Cipolletti y Fernández Oro concentrarán conjuntamente más de $469 millones, una cifra que representa alrededor del 45,6% del total de los fondos que distribuirá el Ejecutivo provincial durante este lunes.

La herramienta financiera surgió a partir de los resultados oficiales del último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, que reflejaron un incremento demográfico en diferentes localidades rionegrinas y nuevas necesidades para sus administraciones municipales.

Cuánto dinero recibirá cada municipio de Río Negro

Según el detalle difundido por el Gobierno de Río Negro, los 14 municipios recibirán diferentes montos en concepto de compensación financiera transitoria. La distribución de los recursos provinciales quedó establecida de la siguiente manera:

Cipolletti: $319.406.080.

San Carlos de Bariloche: $195.902.616.

General Fernández Oro: $149.681.647.

El Bolsón: $137.833.080.

Dina Huapi: $89.256.967.

General Roca: $50.715.640.

Catriel: $38.737.067.

Cervantes: $21.723.254.

Los Menucos: $16.182.568.

Comallo: $3.158.929.

Ministro Ramos Mexía: $2.676.783.

Darwin: $2.237.606.

Guardia Mitre: $1.026.377.

Ingeniero Huergo: $392.398.

La compensación no afectará la coparticipación municipal

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es que los fondos serán financiados íntegramente con recursos provenientes de Rentas Generales del Tesoro Provincial, sin afectar los ingresos correspondientes a las demás administraciones municipales rionegrinas.

Desde el Ejecutivo explicaron que esta decisión permite garantizar el equilibrio financiero entre las distintas jurisdicciones, debido a que la compensación no modifica la masa coparticipable primaria ni secundaria contemplada en el sistema de distribución vigente.

Por lo tanto, los municipios que no fueron incluidos dentro de esta herramienta financiera continuarán percibiendo los recursos correspondientes a la coparticipación, sin sufrir descuentos ni modificaciones como consecuencia de los desembolsos anunciados por Provincia.