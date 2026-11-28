La jornada reunió a jóvenes de diferentes escuelas en el Centro Cívico. La iniciativa contó con el acompañamiento del Gobierno provincial y busca convertirse en una tradición para las futuras promociones de egresados.

Alrededor de 900 estudiantes de diferentes establecimientos educativos de San Carlos de Bariloche participaron este viernes de la segunda edición de Batucada 2026, un encuentro que combinó música, baile, recreación y actividades de integración.

La iniciativa contó con el acompañamiento del Gobierno de Río Negro , a través del Ministerio de Desarrollo Humano, que colaboró con la organización y la logística necesarias para concretar una jornada destinada a las juventudes.

Con redoblantes, bombos, espuma y serpentinas, los adolescentes fueron protagonistas de una celebración que tuvo como escenario las principales calles céntricas de la localidad cordillerana y que culminó con distintas actividades en el Centro Cívico .

La propuesta estuvo especialmente destinada a aquellos estudiantes que se encuentran próximos a comenzar su etapa de egresados, con el objetivo de fortalecer los vínculos entre compañeros y generar espacios de encuentro fuera de las aulas.

Una multitudinaria celebración estudiantil en Bariloche

Las actividades comenzaron alrededor de las 16 del viernes, cuando los participantes se concentraron en la intersección de las calles Moreno y Palacios, punto de partida del recorrido que realizaron por el centro de la ciudad.

Desde allí, los estudiantes avanzaron acompañados por el sonido de los instrumentos de percusión hasta llegar al Centro Cívico de Bariloche, donde se desarrollaron las principales propuestas recreativas previstas por las organizadoras del encuentro.

Entre las actividades se destacaron las presentaciones de bailes por curso, que permitieron a los jóvenes compartir sus producciones con estudiantes de otras instituciones educativas, en un ambiente marcado por el entusiasmo y el compañerismo.

La tradicional guerra de espuma y serpentina también formó parte de una tarde en la que la música y el baile se convirtieron en los principales protagonistas de esta celebración estudiantil en la localidad cordillerana.

En representación del Ministerio de Desarrollo Humano estuvo presente el delegado de la Zona Andina, Maximiliano Iglesias, quien acompañó el desarrollo de las actividades y la participación de los adolescentes de diferentes comunidades educativas.

Cinco meses de preparación para una nueva tradición

La segunda edición de Batucada 2026 fue el resultado de aproximadamente cinco meses de trabajo, organización y planificación por parte de sus impulsoras, quienes buscaron consolidar una propuesta destinada a las futuras promociones de egresados.

Uno de los principales objetivos de la iniciativa es lograr que el encuentro tenga continuidad durante los próximos años y se transforme en una tradición para quienes transitan los últimos años de la escuela secundaria.

El acompañamiento de Río Negro a las juventudes

Desde el Gobierno provincial señalaron que el acompañamiento a estas iniciativas forma parte de las políticas públicas impulsadas por la gestión del gobernador Alberto Weretilneck, destinadas a promover la participación de los jóvenes rionegrinos.

La intervención del Ministerio de Desarrollo Humano estuvo vinculada principalmente con aspectos organizativos y logísticos, facilitando la realización de una actividad que convocó a cientos de adolescentes en uno de los espacios públicos más emblemáticos de Bariloche.