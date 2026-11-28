Viajaba sobre un vagón del tren, intentó bajar y las ruedas le aplastaron un pie y una mano
El dramático accidente ocurrió durante la noche del viernes. La víctima, de 42 años, sufrió graves lesiones que le derivaron en amputaciones.
Un hombre de 42 años sufrió gravísimas lesiones tras protagonizar un accidente ferroviario en Mainqué durante la noche del viernes. La víctima viajaba sobre uno de los vagones e intentó descender mientras la formación continuaba en movimiento.
Como consecuencia del incidente, el vecino de la localidad rionegrina fue alcanzado por las ruedas del tren, que le aplastaron el pie y la mano izquierda. Debió ser trasladado de urgencia al hospital de Ingeniero Huergo.
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El dramático episodio ocurrió minutos antes de las 21, en el sector de las vías del ferrocarril que atraviesan la localidad del Alto Valle de Río Negro. Tras el accidente, la formación se detuvo metros más adelante.
La víctima fue identificada como Walter Geldres, según publicó el medio LCR. El hombre viajaba de manera indebida sobre uno de los vagones de la formación ferroviaria, que circulaba en sentido este-oeste, desde Regina hacia Roca.
Intentó bajar del tren en movimiento y sufrió graves lesiones
De acuerdo con la información conocida tras el episodio, el hombre se encontraba sentado sobre uno de los vagones de carga cuando decidió descender. Sin embargo, la maniobra terminó de la peor manera y sufrió graves lesiones.
Al intentar bajar de la formación en movimiento, Geldres terminó siendo alcanzado por las ruedas de uno de los vagones. El impacto le provocó el aplastamiento de dos extremidades, con consecuencias irreversibles para el vecino de Mainqué.
Luego del accidente, intervino personal de la Subcomisaría 66 de Mainqué, que tomó conocimiento de lo sucedido y participó del procedimiento. Ante las heridas que presentaba la víctima, se dispuso su inmediato traslado a un centro asistencial.
El hombre fue derivado al hospital de Ingeniero Huergo, donde recibió atención médica. Pese a la magnitud de las lesiones sufridas durante el accidente ferroviario, las primeras informaciones indicaron que se encontraba fuera de peligro.
La Fiscalía de General Roca investiga el accidente ferroviario
Por el hecho tomó intervención la Fiscalía de General Roca, que dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el accidente e identificar a las personas involucradas.
En el marco del procedimiento, las autoridades identificaron al maquinista que conducía la formación ferroviaria al momento del incidente. Las actuaciones judiciales fueron iniciadas bajo la calificación de lesiones graves, aunque por el momento no existen imputaciones.
La investigación deberá determinar cómo se produjo la caída del hombre y reconstruir las circunstancias en las que terminó debajo de las ruedas del vagón cuando intentaba descender de la formación que atravesaba la localidad.
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