El senador rionegrino acompañó la reforma electoral impulsada por Javier Milei, advirtió sobre cinco posibles jornadas electorales en 2027 y defendió la incorporación de Ficha Limpia.

El senador nacional por Río Negro, Enzo Fullone , acompañó con su voto el proyecto impulsado por el presidente Javier Milei para suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ( PASO ) e incorporar Ficha Limpia .

El legislador defendió la iniciativa al considerar que permitirá simplificar el calendario electoral de 2027 , reducir el gasto público y evitar que los ciudadanos tengan que concurrir a las urnas para resolver las diferencias internas partidarias.

Durante su intervención, Fullone planteó la necesidad de modificar un sistema electoral que, según consideró, durante los últimos años estuvo diseñado en función de los intereses de los dirigentes políticos y no de los ciudadanos.

“Hoy tenemos la oportunidad de debatir una reforma que busca algo sencillo: que votar sea más fácil, que la política gaste menos y poner en el centro al votante”, destacó el representante rionegrino durante el debate.

Los rionegrinos podrían votar hasta cinco veces en 2027

Uno de los principales argumentos expuestos por el senador estuvo relacionado con la cantidad de veces que los habitantes de Río Negro podrían tener que concurrir a las urnas durante el próximo año, cuando se renueven autoridades.

Según explicó Fullone, el calendario podría incluir las elecciones municipales, provinciales, las PASO, las generales nacionales y una eventual segunda vuelta presidencial, lo que representaría hasta cinco jornadas electorales en el transcurso de un mismo año.

Para el legislador, este escenario no solamente implica una importante erogación de recursos públicos para garantizar la organización de los comicios, sino también una carga adicional para los ciudadanos que deben cumplir con sus obligaciones electorales.

“Durante años se pensaron las elecciones pensando en los políticos. Con esta decisión estamos pensando en la gente”, enfatizó Fullone, quien defendió la suspensión de las PASO como una herramienta para avanzar hacia una política más austera.

El senador también remarcó que los fondos destinados a cada jornada electoral podrían utilizarse para atender otras prioridades de la sociedad, en consonancia con la política de reducción del gasto público impulsada por el Gobierno nacional.

NA

Afiliación digital y cambios en el sistema electoral

Otro de los aspectos destacados por el representante rionegrino fue la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas para modernizar el sistema electoral argentino y facilitar los mecanismos de participación ciudadana dentro de las distintas fuerzas políticas.

En particular, Fullone respaldó la implementación de la afiliación digital a los partidos políticos, una modalidad que permitiría simplificar los trámites administrativos, mejorar su accesibilidad y adaptarlos a las nuevas formas de vinculación de los ciudadanos.

“Seguimos trabajando para que la política les cueste menos y deje de ser un ensayo de los políticos que pagan todos los argentinos”, afirmó el senador al defender los cambios contemplados en la propuesta del Ejecutivo.

Ficha Limpia: el reclamo de Fullone contra la corrupción

Además de la suspensión de las primarias, el senador nacional por Río Negro respaldó la incorporación de Ficha Limpia y sostuvo que la dirigencia política mantiene una deuda con la sociedad en materia de transparencia institucional.

“La corrupción no es un cuento, tiene consecuencias. Hoy tenemos decenas de políticos que tienen condena firme por corrupción en la obra pública y otros delitos”, aseguró Fullone al reclamar mayores exigencias para ocupar cargos públicos.

“Y esos años de decadencia los estamos pagando con el esfuerzo de cada argentino para ordenar la economía y volver a tener un país que crezca en serio”, concluyó el senador rionegrino durante su intervención.