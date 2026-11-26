La Legislatura aprobó el proyecto con 42 votos a favor. Incluye inversiones en rutas, viviendas, escuelas y hospitales, sin aumentos de impuestos.

Río Negro aprobó su Presupuesto 2027: más de $508.000 millones para obras y una decisión sobre los impuestos.

El gobernador Alberto Weretilneck consiguió un amplio respaldo legislativo para el Presupuesto 2027 de Río Negro . El proyecto fue aprobado por 42 votos a favor y cuatro en contra, en una sesión en la que se definió el esquema de gastos e inversiones para el próximo año.

Uno de los puntos centrales del presupuesto es la inversión de más de $508.000 millones en obra pública, con un plan que contempla la ejecución de 383 trabajos en distintos puntos de la provincia. Además, establece que no habrá aumentos de impuestos durante 2027.

El presupuesto aprobado contempla recursos totales por $4,77 billones , un 44% más que los previstos para el año en curso. La distribución prioriza áreas como educación, salud, seguridad e infraestructura, además de inversiones vinculadas con la actividad energética, productiva, industrial y minera.

En cuanto a las partidas para servicios esenciales, Educación concentrará el 26% del presupuesto, Salud recibirá el 11% y Seguridad contará con el 10%.

Tras la aprobación, Weretilneck celebró el acompañamiento legislativo y sostuvo que la provincia necesita infraestructura y mejores servicios para acompañar su crecimiento.

"Río Negro está creciendo y nosotros tenemos la responsabilidad de acompañar ese desarrollo con infraestructura, mejores servicios y más oportunidades", expresó.

Rutas, viviendas y escuelas: cómo se distribuirán los fondos para obras

Dentro de los más de $508.000 millones destinados a obra pública, el presupuesto establece una distribución por sectores:

Obras viales: $151.841 millones para mejorar rutas y caminos.

Agua y saneamiento: $110.205 millones.

Vivienda y urbanismo: $76.381 millones.

Infraestructura educativa: $64.066 millones.

Obras de salud: $46.306 millones.

El financiamiento tendrá una participación mayoritaria de recursos provinciales, que cubrirán el 51% de las inversiones. El 49% restante llegará a través de organismos internacionales de crédito, sin aportes del Gobierno Nacional.

Weretilneck destacó que el plan contempla intervenciones en todo el territorio rionegrino y lo definió como una muestra de integración provincial.

No habrá aumentos de impuestos en Río Negro durante 2027

Otro de los puntos centrales del proyecto es el esquema tributario. A través de la Ley Impositiva, la Provincia mantendrá durante 2027 las mismas alícuotas y exenciones que estuvieron vigentes este año.

"No habrá aumento de impuestos. Las mismas alícuotas que se cobraron este año serán las que se van a cobrar en 2027", remarcó el gobernador.

La medida forma parte de los lineamientos fiscales que acompañan el presupuesto aprobado por la Legislatura.

Cuánto recibirán los municipios de Río Negro

El Presupuesto 2027 también contempla $512.067 millones para la coparticipación de recursos a los municipios, fondos destinados a contribuir con el funcionamiento de las administraciones locales y el sostenimiento de los servicios públicos.

Con la aprobación legislativa, el Gobierno provincial tendrá definida su principal herramienta económica para el próximo año, con un esquema que combina recursos para el funcionamiento del Estado, inversión en infraestructura y financiamiento de los servicios esenciales.