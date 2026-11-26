Provincia LMCipolletti incendio Un incendio destruyó cuatro combis e investigan como se desataron las llamas

El siniestro se desató durante la madrugada de este jueves en la zona norte de Roca. Se inició una causa judicial para esclarecer como se produjo el fuego. Agregar LM Cipolletti a







Bomberos de General Roca acudieron a un predio ubicado al norte de la ciudad, donde se incendiaron cuatro combis. Foto archivo modificada con IA.

Cuatro combis quedaron destruidas por un incendio registrado durante la madrugada de este jueves en la zona norte de General Roca. En el lugar intervinieron efectivos de la Subcomisaria 69° y personal de Bomberos.

El siniestro se conoció alrededor de las 3:05, cuando el 911 Río Negro Emergencias alertó sobre fuego y explosiones en calle Damas Patricias al fondo, pasando el sector de la chatarrería, informaron fuentes policiales. Al arribar, los policías constataron que las llamas afectaban a cuatro vehículos estacionados a poca distancia entre sí, en un predio de tierras fiscales de libre acceso.

Los bomberos lograron sofocar las llamas, aunque los vehículos sufrieron destrucción total. Posteriormente, el personal policial inspeccionó las unidades y verificó que se encontraban vacías y sin restos de sustancias inflamables en su interior.