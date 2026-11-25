Marcelo Bastías, presidente de la Subcomisión de Fútbol del Club Cipolletti, convocó a toda la familia a compartir una jornada de encuentro antes de la semifinal

Fan fest albinegro: la propuesta del Club Cipolletti para la previa de la semifinal ante Sarmiento de La Banda

La ilusión albinegra vuelve a copar las calles y los espacios verdes de la ciudad. Con el objetivo de sumar calor de tribuna y sentido de pertenencia en la antesala de un nuevo compromiso futbolístico, desde el Club Cipolletti lanzaron una invitación abierta a quienes quieran vivir una previa distinta.

La propuesta lleva el nombre de Fan Fest albinegro y tendrá como escenario el Parque Rosauer , donde los hinchas podrán acercarse entre las 11 y las 15 horas . El encuentro está pensado como un punto de reunión para toda la familia, con espacio para compartir, entrar en clima de partido y empezar a palpitar lo que ocurrirá desde las 17 horas , cuando el equipo salga a la cancha para disputar la revancha de la semifinal.

Como no podía faltar en una jornada bien futbolera, habrá choripanes para acompañar el mediodía y la tarde, en un clima de camaradería que buscará reunir tanto a los grupos familiares como a la hinchada.

La Visera, escenario de una nueva ilusión

Tras el empate en Santiago del Estero, el Albinegro quedó a 90 minutos de disputar una nueva final por el ascenso a la Primera Nacional.

La revancha se jugará este domingo 29 de noviembre, desde las 17 horas, en La Visera de Cemento. La expectativa es grande y se espera un importante acompañamiento de los hinchas, que tendrán una oportunidad de comenzar a vivir el partido varias horas antes con el Fan Fest organizado por el club.

La convocatoria busca que la previa también sea parte de la fiesta: una jornada para compartir los colores, acompañar al plantel y renovar la ilusión de toda la familia albinegra.

El camino de Cipo hacia la semifinal

El Albinegro llega a esta instancia después de atravesar un camino exigente en la Reválida del Federal A. Tras perder la final por el primer ascenso ante San Martín de Formosa, el equipo tuvo que continuar la pelea por el segundo lugar disponible en la Primera Nacional.

Por su condición de finalista, Cipolletti ingresó directamente a los cuartos de final, donde se enfrentó a Juventud Antoniana de Salta. En el partido de ida consiguió un triunfo por 1 a 0 como visitante, con un cabezazo de Yago Piro sobre el cierre. La definición se trasladó a La Visera de Cemento, donde el equipo de Fabián Enríquez se impuso por 3 a 0, con goles de Brandon Obregón, Federico Acevedo y Andrés Almirón. El resultado global fue 4 a 0.

En semifinales le tocó enfrentar a Sarmiento de La Banda, un rival al que nunca había enfrentado oficialmente. En el encuentro de ida, disputado el pasado domingo en Santiago del Estero, Cipolletti consiguió un empate sin goles en el estadio Ciudad de La Banda.

Fue un partido intenso, con situaciones para ambos equipos. Brandon Obregón estrelló un remate en el travesaño durante el primer tiempo y, en el complemento, el Albinegro volvió a generar peligro. Facundo Crespo también respondió cuando el conjunto santiagueño intentó adelantarse.

De esta manera, el Capataz regresó a la región con un resultado que le permite definir la serie ante su gente y con la ventaja deportiva a su favor: en caso de igualdad en puntos y diferencia de goles, conseguirá la clasificación.

Qué necesita Cipolletti para meterse en otra final

El empate 0 a 0 en Santiago del Estero dejó al Albinegro en una posición favorable de cara a la revancha. Por la ventaja deportiva que le corresponde tras haber perdido la final por el primer ascenso, a Cipolletti le alcanzará con empatar o ganar para conseguir el boleto a la definición de la Reválida.

Su situación es igual a la de Olimpo, por lo que si ninguno de los dos pierden, habría clásico en la final.

El equipo rionegrino ya demostró en los cuartos de final ante Juventud Antoniana que, más allá de contar con ese beneficio, también se hace fuerte en su casa. En aquella serie ganó por la mínima en Salta y sentenció la clasificación con un contundente 3 a 0 en La Visera.

La Visera, un escenario que exige prevención

Tanto en Salta como en Santiago del Estero, el plantel albinegro vivió un clima hostil donde recibieron botellazos y proyectiles. Por este motivo, el club trabaja junto con los organismos de seguridad para tomar las medidas necesarias. También será importante el comportamiento de los hinchas, que acompañarán masivamente.