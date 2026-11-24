El equipo de Fabián Enríquez regresa a los entrenamientos y piensa en la vuelta contra Sarmiento de La Banda.

Cipolletti está a 90 minutos de disputar una nueva final por el ascenso a la Primera Nacional . Tras el empate en Santiago del Estero , el Albinegro regresó a la región y comenzará a preparar el segundo capítulo de las semifinales de la Reválida del Federal A .

El partido de vuelta se disputará el próximo domingo 29 de noviembre, desde las 17 , en La Visera de Cemento , donde se espera nuevamente un gran marco de público.

El Capataz de la Patagonia consiguió un resultado favorable en tierras santiagueñas y tendrá la posibilidad de definir la clasificación en su casa, con la ventaja deportiva a su favor .

Foto: Fernando Ariaz

Después de un largo viaje, vuelve a los entrenamientos

Pasadas las 23 del lunes, la delegación albinegra arribó a la región después de recorrer los 1.616 kilómetros que separan a Cipolletti de La Banda.

A diferencia de lo ocurrido en los cuartos de final ante Juventud Antoniana, cuando la dirigencia consiguió trasladar al plantel por vía aérea, en esta oportunidad el elevado costo de los pasajes obligó a realizar el viaje en colectivo.

Sin demasiado margen para el descanso, los dirigidos por Fabián Enríquez volverán a los entrenamientos este martes, desde las 16. Allí comenzarán a preparar el encuentro decisivo frente al Profe.

Foto: Fernando Ariaz

Qué necesita Cipolletti para meterse en otra final

El empate 0 a 0 en Santiago del Estero dejó al Albinegro en una posición favorable de cara a la revancha. Por la ventaja deportiva que le corresponde tras haber perdido la final por el primer ascenso, a Cipolletti le alcanzará con empatar o ganar para conseguir el boleto a la definición de la Reválida.

Su situación es igual a la de Olimpo, por lo que si ninguno de los dos pierden, habría clásico en la final.

El equipo rionegrino ya demostró en los cuartos de final ante Juventud Antoniana que, más allá de contar con ese beneficio, también se hace fuerte en su casa. En aquella serie ganó por la mínima en Salta y sentenció la clasificación con un contundente 3 a 0 en La Visera.

Omar NovoaFoto

La Visera se prepara para otra tarde de fiesta

Una vez más, Cipolletti tendrá la posibilidad de definir una instancia decisiva ante su gente. El acompañamiento de los hinchas se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la campaña en el estadio de la calle O’Higgins.

Después de los imponentes marcos de público ante Sol de América, Alvarado y Juventud Antoniana, se espera que el domingo La Visera vuelva a estar repleta.

Además del respaldo de sus hinchas, el Albinegro llega con una racha positiva en los últimos cruces de playoffs, tanto en la Fase Campeonato como en la Reválida: ganó todos los partidos que disputó como local.

En la vuelta de los cuartos de final ante Sol de América revirtió un 0-1 de la ida con una goleada por 6 a 1. En la semifinal frente a Alvarado consiguió el 1 a 0 que le permitió avanzar a la final por el primer ascenso, disputada una semana después en Mar del Plata. Ya en la Reválida, luego de ganar por la mínima en Salta, volvió a imponerse con autoridad y goleó 3 a 0 al Santo.

Ahora, ante Sarmiento de La Banda, buscará repetir esa fortaleza en casa para dar otro paso hacia el objetivo de llegar a la Primera Nacional.