El Naranja le ganó la final a Atlético Regina desde los doce pasos tras el 1 a 1 en el partido desempate por el título.

La final del Clausura de la Liga Confluencia tuvo de todo y al final de la tarde el que festejó en Allen fue Deportivo Roca . El partido desempate enfrentó al naranja con Atlético Regina y, tras el 1 a 1 en el tiempo reglamentario, el Depo prevaleció en los penales con su gran figura siendo determinante: Bruno Corsi.

El arquero , que había tapado un par de pelotas impresionantes en el tiempo reglamentario, también atajó el penal decisivo de Gastón Gómez y le dio el título al equipo de Martín Medina.

Con este festejo, Roca volvió a festejar en primer luego de tres años y llegó a 16 títulos de Liga en su historia.

Una final que tuvo de todo

Después de igualar en puntos en la fase regular, la semana previa había estado llena de suspicacias por razones futbolísticas y, sobre todo, extra futbolísticas. La designación del árbitro Emilio Cubría se resolvió por consenso entre los dos clubes, pero eso no evitó la polémica que se dio en el estadio de Unión Alem Progresista, la sede elegida para la definición.

El albo, que fue campeón del Apertura y había ganado la liga anual del 2025, fue superior en buena parte del trámite. Así llegó al gol mediante Tobías Rivas, de cabeza, por el área chica a los 15' del primer tiempo.

Sin embargo, la gran polémica llegó a los 24', cuando el árbitro cobró una falta del arquero Axel Franchelli sobre Marcos Gudiño en un centro y sancionó penal. Las protestas fueron tantas que el partido estuvo parado siete minutos.

Diego Guevara cambió la ejecución por gol a los 30' con un disparo cruzado e igualó las acciones.

De ahí en más, Regina generó más situaciones, pero no pudo quebrar nunca la resistencia de Corsi. La atajada más impresionante del "1" del Depo fue un cabezazo a quemarropa de Rubén García sobre los 47' de la etapa inicial.

Promediando el complemento, el asistente Lautaro Osés anuló un gol de Rivas por supuesta posición adelantada tras un remate de Rubén García al travesaño. En las diferentes repeticiones se lo ve al delantero de Regina claramente habilitado.

Si bien la visita tuvo jugadores en alto nivel, como los volantes Enzo Yáñez y Gustavo Díaz, con el correr del partido el albo se fue diluyendo. La entrada de Valentín Salinas le dio más aire al Depo, que se acercó aunque casi no generó situaciones y terminó haciendo negocio yendo a los penales.

Finalmente, desde los doce pasos, Franchelli le tapó el segundo disparo de Roca a Salinas, pero Díaz estrelló el tercer remate del albo en el travesaño y por eso se fueron al uno por uno. Allí, Corsi, que había metido el quinto de los suyos, le tapó el séptimo penal a Gómez y desató la alegría naranja.