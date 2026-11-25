Los distintos espacios culturales de Cipolletti se preparan para los cierres del ciclo 2026, una oportunidad para despedir el año y compartir todo lo aprendido, El cronograma se extenderá durante varios días ya que las disciplinas artísticas que se dictan en el Centro de Artes Visuales, el Centro Municipal de Danzas, Casa de la Música, la Casa del Escritor y los Talleres Barriales realizarán sus muestras para la comunidad.

Desde la Dirección General de Cultura se informó que durante el presente 2026, más de 6000 niños, adolescentes, adultos y personas mayores, fueron parte de las disciplinas culturales propuestas por el Municipio.

Miércoles 25 de noviembre:

19: Taller de canto (Sala Piazzolla del CCC).

20: Ensamble de percusión, folklore y bandas en la sala teatro del CCC.

Jueves 26 de noviembre:

19: Escuela municipal de música.

19: Taller de violín y violoncello (Sala Piazzolla del CCC).

19: Primera función

21: Segunda Función (Sala Teatro).

Viernes 27 de noviembre:

Será el turno de quienes asisten al CEMUD y a los talleres barriales. En esta jornada habrá dos funciones: la primera a las 18 horas y la segunda a las 20 horas en la Sala Teatro.

Sábado 28 de noviembre:

19: Aire (cierre CEMUD) Sala Teatro.

20: Cuarteto álamos (Sala Piazzolla).

21: Fuego (cierre CEMUD) en la Sala Teatro del CCC.

Domingo 29 de noviembre:

17: Orquesta Amulén (Sala Piazzolla).

18: Tierra (cierre CEMUD).

19: Talleres de educación musical y bandas (Sala Piazzolla).

20: Agua (cierre CEMUD) en la sala teatro.

Sábado 5 de diciembre

18: Entrega de certificados de talleres de literatura en la Casa del Escritor.

Desde el Ejecutivo Municipal destacan que: "Los cierres de cada disciplina constituyen un espacio de encuentro y celebración pensado para compartir el trabajo realizado a lo largo del año". Y agregaron: "En estas jornadas, familiares y amigos de los alumnos pueden disfrutar y acompañar el proceso de aprendizaje, siendo parte de los logros y experiencias construidos durante todo el ciclo".

"Capacitarte" cerró el año con más de 900 egresados

Más de 900 vecinos de Río Negro recibieron sus certificados tras completar las instancias de formación de Capacitarte, el programa provincial impulsado por el Gobierno que encabeza Alberto Weretilneck para ampliar las herramientas laborales y acompañar proyectos locales. Las actividades de cierre se desarrollaron durante la última semana en Cipolletti, Allen, Cervantes y Las Grutas.

En Cipolletti se concentró la mayor convocatoria, con 400 alumnos que participaron de 31 talleres. Aquí la propuesta de capacitaciones en Cipolletti abarcó tanto oficios tradicionales como nuevas áreas vinculadas a la tecnología y los servicios. Las instituciones participantes y sus talleres fueron: