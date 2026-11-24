Previo a firmar tres contratos destinados a ejecutar mejoras en distintos tramos de las rutas, el gobernador Alberto Weretilneck habló de plazos. Qué más adelantó.

Manos a la obra. El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , anunció este martes en General Roca que los primeros trabajos de reparación sobre las rutas nacionales 22 y 151 comenzarán a verse la semana próxima. Las declaraciones tuvieron lugar durante una rueda de prensa en la Asociación Libanesa, en la previa de la firma de tres contratos destinados a ejecutar obras de emergencia en distintos tramos de ambos corredores viales.

Las tareas iniciales forman parte de un plan de intervención urgente que demanda una inversión provincial cercana a los 12.000 millones de pesos . Según precisó el mandatario, el objetivo es realizar el fresado de los sectores con huellones, ejecutar trabajos de bacheo, tapar pozos y mejorar las banquinas en los puntos más críticos.

"Estamos empezando la semana que viene, de ahí tenemos 60 días de ejecución aproximadamente", detalló Weretilneck respecto al cronograma de esta primera etapa.

Los tres contratos rubricados abarcan dos sectores de la Ruta Nacional 22 -comprendidos entre Río Colorado y Choele Choel, y entre Choele Choel y Chichinales- junto con el tramo de la Ruta Nacional 151 que va desde Medanito hasta el límite con La Pampa, sumándose así a los 45 kilómetros ya intervenidos previamente por la Provincia.

Asimismo, el gobernador adelantó que la firma del cuarto contrato previsto en este paquete de emergencia, correspondiente al sector de Puente 83, se concretará la semana entrante.

Financiamiento internacional para una segunda etapa en 2027

Más allá de las reparaciones inmediatas, Weretilneck informó a los medios que este mismo martes se trataba en Paraguay la aprobación de un crédito de 60 millones de dólares otorgado por el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata). Con esos recursos, el Ejecutivo provincial proyecta lanzar un segundo paquete de obras de mayor envergadura a partir de febrero de 2027, el cual tendrá un plazo de ejecución estimado en 180 días.

Esta segunda fase permitirá abordar trabajos estructurales como la finalización de la rotonda de Choele Choel, una nueva intervención en Puente 83, obras en la zona de General Roca y mejoras integrales entre los kilómetros 13 y 109 de la Ruta 151.

Consultado sobre el tramo de la Ruta 22 que atraviesa General Roca, el mandatario diferenció las tareas de mantenimiento inmediato de las soluciones definitivas. Explicó que para definir el sistema vial entre Cervantes y Campo Grande será necesario llevar adelante un estudio integral, y aclaró que las obras de fondo avanzarán a medida que el Gobierno Nacional transfiera los contratos correspondientes.

Finalmente, frente a los reclamos por el estado de deterioro de la calzada, Weretilneck pidió paciencia a los conductores de la región y advirtió que "recuperar años y años de desinversión no se resuelve de un día para otro".