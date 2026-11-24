Atendiendo el desesperado pedido de los vecinos, trabajadores aceptaron trabajar un feriado para resolver la situación. Los detalles.

Un operativo impulsado por el pedido de vecinas y la rápida respuesta comercial permitió rescatar a cinco palomas que habían quedado encerradas dentro de una estructura en el frente de un conocido supermercado de Bariloche. Las tareas se extendieron durante todo el fin de semana y concluyeron el lunes feriado con la liberación exitosa de todas las aves .

El incidente se produjo días atrás en la sucursal de Supermercados Todo ubicada en la intersección de las calles Beschtedt y Brown . Durante las obras de mejora en la fachada del local, los operarios repararon un enrejado en la base del alero principal sin advertir que dentro de un cajón de madera longitudinal se encontraban refugiadas cinco palomas.

Al notar que las aves no tenían forma de salir, un grupo de vecinas de la zona se movilizó para pedir que reabrieran la estructura. Aunque en un principio consideraban difícil lograr una respuesta positiva, desde la firma comercial escucharon el reclamo con receptividad y contactaron de inmediato al equipo encargado de las refacciones para coordinar una solución.

Dos jornadas de rescate y un cierre en pleno feriado

Las tareas de salvataje comenzaron el domingo, jornada en la que los trabajadores lograron abrir parte del cercado y permitir la salida de las primeras dos aves. Sin embargo, la caída de la noche y la falta de visibilidad impidieron localizar al resto del grupo dentro del alero.

Lejos de postergar la intervención para un día hábil, el equipo regresó al supermercado este lunes -en pleno feriado- para finalizar el trabajo:

Apertura estratégica: Reabrieron una de las esquinas del alambre, lo que facilitó el escape de otras dos palomas.

El rescate final: La quinta ave, desorientada, se alejaba hacia el fondo de la estructura sin advertir la salida. Los operarios debieron desplazar una escalera hacia otro sector para que Nicolás, jefe del operativo, pudiera alcanzarla y tomarla con sus manos.

Tras descender y verificar que el animal se encontraba en buen estado de salud, el trabajador lo liberó para que pudiera reunirse con el resto de la bandada. Las vecinas que impulsaron la iniciativa destacaron públicamente la empatía y predisposición tanto de la empresa como de los operarios, quienes priorizaron el bienestar de los animales por encima del descanso del día feriado.

Final feliz y todos contentos.