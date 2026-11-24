Dónde estará el Registro Civil Móvil esta semana y qué trámites se realizan
Continúan los operativos intinerantes en dos localidades rionegrinas. Serán cuatro jornadas de servicios en función de la comunidad.
Con el objetivo de acercar los trámites de identidad a los vecinos y facilitar el acceso a la documentación oficial, el Registro Civil Móvil de Río Negro llevará adelante una nueva semana de operativos itinerantes en las localidades de Catriel y Cinco Saltos. La atención al público se extenderá desde este martes 24 hasta el viernes 27 de noviembre, en el horario corrido de 10 a 16.
El despliegue territorial comenzará en el norte provincial y luego continuará en el Alto Valle Oeste, siguiendo el esquema dispuesto por el organismo:
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Martes 24 de noviembre (Catriel): El equipo móvil atenderá en el Centro Vecinal del barrio Carod, ubicado en la intersección de Pedro Hernández y Corrientes.
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Miércoles 25 de noviembre (Catriel): La unidad se trasladará al buffet de la Unión Deportiva Catriel, situado en Habana y Avenida Libertad.
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Jueves 26 y viernes 27 de noviembre (Cinco Saltos): El operativo desembarcará en la Sala Hugo del Carril, en Primera Junta 80.
Qué trámites se pueden realizar
Durante las cuatro jornadas, los ciudadanos que se acerquen a las sedes habilitadas podrán gestionar distintas diligencias vinculadas al Documento Nacional de Identidad (DNI) sin necesidad de trasladarse a las delegaciones centrales. En todos los puntos de atención estará habilitada la renovación de DNI por robo, extravío o vencimiento, así como también las actualizaciones obligatorias para menores de entre 5 y 8 años y las correspondientes a los adolescentes de 14 años.
Con esta iniciativa, el Registro Civil provincial busca descentralizar la atención y garantizar que los habitantes de ambas ciudades rionegrinas puedan mantener su documentación al día de manera ágil y cercana a sus barrios.
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