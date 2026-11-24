Provincia LMCipolletti Registro Civil Dónde estará el Registro Civil Móvil esta semana y qué trámites se realizan

Continúan los operativos intinerantes en dos localidades rionegrinas. Serán cuatro jornadas de servicios en función de la comunidad. Agregar LM Cipolletti a







El sistema del Registro Civil móvil es un éxito.

Con el objetivo de acercar los trámites de identidad a los vecinos y facilitar el acceso a la documentación oficial, el Registro Civil Móvil de Río Negro llevará adelante una nueva semana de operativos itinerantes en las localidades de Catriel y Cinco Saltos. La atención al público se extenderá desde este martes 24 hasta el viernes 27 de noviembre, en el horario corrido de 10 a 16.

El despliegue territorial comenzará en el norte provincial y luego continuará en el Alto Valle Oeste, siguiendo el esquema dispuesto por el organismo:

Martes 24 de noviembre (Catriel): El equipo móvil atenderá en el Centro Vecinal del barrio Carod , ubicado en la intersección de Pedro Hernández y Corrientes.

Miércoles 25 de noviembre (Catriel): La unidad se trasladará al buffet de la Unión Deportiva Catriel , situado en Habana y Avenida Libertad.

Jueves 26 y viernes 27 de noviembre (Cinco Saltos): El operativo desembarcará en la Sala Hugo del Carril, en Primera Junta 80. Qué trámites se pueden realizar Durante las cuatro jornadas, los ciudadanos que se acerquen a las sedes habilitadas podrán gestionar distintas diligencias vinculadas al Documento Nacional de Identidad (DNI) sin necesidad de trasladarse a las delegaciones centrales. En todos los puntos de atención estará habilitada la renovación de DNI por robo, extravío o vencimiento, así como también las actualizaciones obligatorias para menores de entre 5 y 8 años y las correspondientes a los adolescentes de 14 años.