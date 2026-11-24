Son mucho más que compañeros de trabajo. En pleno viaje, vivieron un encuentro con el cuerpo técnico de la selección que siempre recordarán.

Mario y Gustavo son los ciclistas del gupo y fueron parte del exigente Gran Fondo Siete Lagos . Y llevaron de fervorosa hinchada a Andrés, Nacho y Federico . El viaje de amigos dejó varios momentos para el recuerdo y un encuentro “inolvidable” con Lionel Scaloni , entrenador de la selección argentina y revelación de la exigente prueba y el resto de los integrantes del cuerpo técnico de la selección argentina .

Duró apenas unos minutos, en el que este grupo de compañeros de trabajo cuyo vínculo traspasa las puertas de la oficina pudo fotografiarse, solicitarles autógrafos e intercambiar algunas palabras con el gran DT, Pablo Aimar, Walter Samuel y el Ratón Ayala, entre otros.

“ Hace más de 15 años que laburamos juntos y nació una linda amistad . Somos todos futboleros, hinchas de Boca y River así que imáginate lo que significó ese ratito para nosotros”, resumió Federico Larrázabal la memorable experiencia con el entrenador campeón del mundo -días pasados renovó contrato con la AFA hasta 2030- y todo su equipo de trabajo.

“Uno de nuestros amigos trabaja en una empresa petrolera que estaba ligada a la carrera y nos consiguió el pase al vip. Estaban medio apartados ellos, les pedimos unas fotos y accedieron con la mejor onda. También nos firmaron las camisetas. Nos vinimos con ese hermoso recuerdo. También vimos de cerca a Hugo Porta -leyenda del rugby-, Alejandra García -garrochista olímpica- y Santiago Lange -histórico regatista-, que estuvieron en el evento”, explicó luego cómo lograron acceder a un sitio exclusivo y conocer a glorias del deporte nacional.

Fue justo el sábado el cara a cara con los héroes y hacedores de La Scaloneta. Sí, mientras Lionel giraba en el trazado y Boca daba otra vuelta -obtuvo de la Copa Sudamericana- para alegría de la mitad del grupo y la resignación del resto. En verdad, ustedes son unos campeones muchachos por cómo reinvindican la amistad. ¡Sacale una foto..!

El grupo de amigos valletanos en plena competencia.

Scaloni la rompió

Lionel Scaloni no solo se lució por su trato con la gente sino que brilló en la competencia. Completó los 110 kilómetros entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura y terminó tercero en su categoría.

El director técnico registró 2 horas, 51 minutos y 54 segundos, con el dorsal 897. Su desempeño lo ubicó en el podio de la división M45-49, entre 179 participantes, y quedó a menos de tres segundos del segundo clasificado. Así, obtuvo la tan ansiada plaza para el Mundial de 2027, en Francia.

La carrera reunió a cerca de 2.500 ciclistas de distintos puntos del país y del exterior, en el marco de su 15ª edición. El trazado conectó dos localidades neuquinas a través de uno de los corredores escénicos de la región, sobre la Ruta Nacional 40 y junto a los lagos patagónicos.

Por qué esta edición del campeonato era clave y dónde se disputará el Mundial de Ciclismo

Esta edición se incorporó por primera vez al calendario oficial de la Unión Ciclista Internacional como fecha clasificatoria para el Mundial de Gran Fondo. La prueba integró el circuito UCI Gran Fondo World Series, que reúne competencias de distintos países y permite a ciclistas no profesionales acceder a la cita internacional.

Para conseguir una plaza, los corredores debían inscribirse en la modalidad 110K UCI Ruta y contar con una licencia de la UCI, tramitada ante la federación nacional. Clasificaron quienes finalizaron dentro del 20% mejor de su categoría. El tercer puesto de Scaloni en M45-49 le permitió cumplir ese requisito.

El Mundial UCI Gran Fondo 2027 se disputará del 22 al 24 de agosto en Alta Saboya, Francia, con pruebas en Thônes y La Clusaz. El programa contempla una contrarreloj individual de 12,7 kilómetros y una carrera en ruta de 115 kilómetros, con 3.200 metros de desnivel y cuatro ascensos.