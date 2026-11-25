De Los Humildes al Semillero del Mundo. El cambio de vida para la promesa cipoleña que pasará a jugar en AFA y la revolución familiar.

“No pudimos pegar un ojo en toda la noche” , admite Pelusa Solís . El abuelo habla en nombre de toda la familia, que está revolucionada por la flamante e impactante noticia.

Es que desde Argentinos Juniors , el “semillero del mundo” , se comunicaron para avisarles que Noha Alejandro Solis , de apenas 10 años, debe presentarse “antes del 9 de diciembre” para realizar los trámites para que en 2027 pueda disputar los torneos de AFA con el Bicho.

Volante central zurdo, el equipo donde surgieron en esa posición Fernando Redondo , Checho Batista -le dio la bienvenida en el club- y Cuchu Cambiasso , entre otras figuras históricas, ya lo había fichado tras descubrirlo en una prueba en la región y, hasta el momento, lo venía llevando de a poco.

Pero los tiempos se precipitaron y este nuevo crecimiento deportivo para el chico surgido en Los Humildes implicará una movida importante, un brusco cambio de vida con la mudanza a Buenos Aires.

“Nos vamos el martes, me llamaron ayer -por el lunes- a mí. Le van a hacer toda la ficha para que el año que viene juegue en AFA. El ya estaba compitiendo para el club pero no en los torneos principales, así que hasta ahora íbamos y veníamos. Esto es distinto, cambia todo”, reflexiona el conocido comerciante de nuestra ciudad.

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“Se va a ir a vivir, en principio, con su mamá y mis otros dos nietos. Hay que apoyarlo más que nunca. Toda la familia está emocionada. Ya lo veníamos pensando, teníamos en claro que si no era este año iba a ser el otro. Pero a esta altura del año no pensamos nunca que lo iban a llamar para el 2027. Me mandó un mensaje el coordinador general, quien estuvo cuando lo captaron en la Neuquén Cup. Se comunicó ayer, me dijo que el pibe estaba para jugar en AFA. En esta oportunidad lo vamos a acompañar su mamá y yo”, sostiene en medio de la emoción.

Lo apodan Pelusa, justo como Maradona, la leyenda que se inició con la camiseta que ahora se pondrá su nieto...

De Balsas Las Perlas a La Paternal

Noha vive en Balsa Las Perlas y en la región se entrena en el Centro de Formación y Captación Oficial de Argentinos Juniors que tiene sede en Neuquén. Por un convenio con Villa Iris, también representa en Lifune a ese club..

“Re contento, felices, él entrena está con un profesor personalizado Simón Del Pino, antes con el Rafa un venezolano que jugó en la selección de su país. Le encanta prácticar, se cuida mucho las comidas”, destaca el abu la conducta del precoz talento.

“¿Qué dice Noha? Lo toma como que va a ser algo lindo, el entrenamiento es lo mismo un poco más fuerte quizá. Para ser jugador de fútbol le explico que hay que tomarlo como un trabajo", revela sus consejos a la joyita.

Sus hermanitos Catalina -6 años- y Thiago -4- también se irán a vivir a Ciudad de Buenos Aires por el sueño de Noha, en una de esas historias de esfuerzo silencioso o anónimo que hay detrás de los jugadores.

A no descuidar la escuela

Solís explica que la familia desea que Noha no desatienda sus estudios por este prematuro salto en su prometedora carrera. "Es un alumno aplicado, le va muy bien en la escuela", cuenta. Los deja tranquilo la importancia que el Bicho le concede al tema académico.

“Apenas consigamos vivienda, el club le entra a buscar escuela en la zona. Por lo que sabemos, Argentinos dispone de una traffic, los va a buscar, los lleva a la escuela, los deja en las casas…”.

Hombre muy futbolero y fana del Albinegro, Pelusa no quería dejar de agradecer a “amigos, jugadores de experiencia, técnicos, todos lo saludaban cuando quedó por primera vez. Y ahora lo mismo”.

Noha, de Las Perlas a La Paternal, siguiendo los pasos de un tal Diego Maradona. Hace méritos para que su sueño no naufrague. ¡Suerte, campeón!