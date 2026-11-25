Rodrigo Iriarte tiene 29 años, nació en el sudeste asiático y se crio en el Alto Valle.

A miles de kilómetros del Alto Valle , en un país donde el fútbol se vive con una pasión particular, el apellido Iriarte volvió a ser noticia. Casi tres décadas después de que José Luis dejara su huella en el fútbol de Malasia, su hijo Rodrigo comenzó a aparecer en publicaciones de páginas deportivas de aquel país como una posible alternativa para vestir la camiseta de su seleccionado.

Rodrigo tiene 29 años, es abogado, juega al fútbol en Pillmatún y nació en Seremban , una ciudad del estado de Negeri Sembilan, en Malasia. Llegó a la Argentina cuando era apenas un niño, se crio en la región y construyó su vida lejos de aquel país.

Sin embargo, nunca dejó de sentir que una parte importante de su identidad permanecía del otro lado del mundo.

El Vasco Iriarte, el futbolista que llevó su apellido al otro lado del mundo

Para comprender la historia de Rodrigo hay que retroceder varios años y conocer el recorrido de su padre, José Luis Iriarte. El Vasco construyó una carrera que lo llevó desde el fútbol argentino hasta Oceanía y el sudeste asiático. Después de jugar en Cipolletti, pasó por Los Andes.

Luego emigró a Australia, donde defendió las camisetas de Sydney United, Manly Warringah y West Adelaide. Su recorrido internacional lo llevó a Malasia, donde jugó en Pahang FA en 1993 y regresó en 1996 para incorporarse a Negeri Sembilan.

Fue reconocido como el primer futbolista argentino en desempeñarse profesionalmente en ese país. Años después regresó al Alto Valle, donde cerró su carrera en Unión Alem Progresista de Allen.

“Con respecto a mis orígenes, en realidad, mi viejo jugaba al fútbol profesionalmente. Él jugó en el Nacional B acá en Cipolletti, después se fue a Buenos Aires con la finalidad de estudiar, y jugando al fútbol se mantenía la carrera”, recordó Rodrigo a LM Cipolletti.

“En esa circunstancia le surgió la posibilidad de irse a jugar al fútbol a Australia. Estuvo jugando al fútbol en Australia varios años, lo llamaron de Malasia, volvió a Australia, volvió a Malasia y en esa segunda vuelta en Malasia nací yo en Seremban, en el estado de Negeri Sembilan”, agregó.

Su infancia comenzó entre distintos países, aunque finalmente la familia decidió establecerse en Argentina. “Estuve un año en Malasia y después me fui tres años a Australia. De ahí ya nos volvimos a Argentina, yo teniendo cuatro años y me crie acá”, contó.

De las canchas del Alto Valle a las redes sociales de Malasia

El fútbol siempre estuvo presente en su vida y, después de una prueba en el Albinegro, hizo su camino en la Liga Confluencia.

“Si bien yo siempre jugué al fútbol con amigos, arranqué a jugar seriamente en quinta división cuando fui a hacer una prueba del Club Cipolletti. Hice quinta, tercera y después empecé a rondar por clubes de acá de Liga Confluencia: Oro, Pilma, San Martín, Unión de Allen, Alto Valle y ahora nuevamente en Pilma”, explicó.

Su recorrido deportivo se dio en las canchas de la región. Sin embargo, el apellido Iriarte todavía conserva reconocimiento entre quienes recuerdan el paso de José Luis por Malasia.

“Todo esto surge por el hecho de que mi viejo es conocido todavía por lo que hizo en su momento. Fue el primer argentino en jugar allá, salió goleador... Mi viejo era bueno en serio”, destacó con orgullo.

Ese recuerdo fue el punto de partida de una historia que comenzó a multiplicarse en las redes sociales. Un periodista malayo, con quien Rodrigo mantiene contacto, le propuso compartir su historia con una página especializada en seguir a futbolistas nacidos en Malasia que desarrollan sus carreras en el exterior.

“A raíz de eso, un periodista de allá que me sigue, y hemos mantenido algún tipo de comunicación. Hay una página que se llama Harimau Abroad, Harimau es tigre en malayo y se identifican con eso”, describió.

“Me preguntó si le permitía compartir esa historia a esta página que se dedica a seguir y a armar perfiles de los futbolistas de origen malayo que juegan en el exterior. Ahí esa página me contacta, hace una publicación mía con una foto mía y de mi viejo”, agregó.

Lo que parecía una publicación más terminó generando una repercusión inesperada.

“La compartí y a raíz de eso me empezaron a seguir un montón de personas de allá y a su vez un par de páginas muy conocidas allá de fútbol. Una de ellas también sacó una imagen de mi Instagram, la editó con inteligencia artificial, que es una de las que se ha publicado, con la camiseta de Malasia”, detalló.

¿Puede Rodrigo Iriarte jugar para la Selección de Malasia?

La imagen de Rodrigo con la camiseta del seleccionado malayo comenzó a circular entre los aficionados de aquel país y despertó una enorme curiosidad. Su lugar de nacimiento, la historia de su padre y su presente como futbolista en Argentina alimentaron las publicaciones que lo mencionan como una alternativa para la selección.

Sin embargo, el propio protagonista se encargó de aclarar la situación.

“Ahí fue donde explotó todo, porque muchos allá se comunicaron. Y el interés no es que es el interés de la Selección de Malasia, sino de los malayos en que yo juegue allá. La página lo que hace es ponerme a mí o publicarme a mí como una opción, siendo malayo, para la selección”, explicó.

Por ahora, no existe una convocatoria ni un acercamiento oficial de la federación de aquel país.

“Conmigo nunca se comunicó nadie pero sí está teniendo mucha viralidad porque se han contactado muchos porque era furor en las redes de allá y además muchos me comentaron eso”, aclaró.

Aunque la posibilidad de vestir la camiseta nacional todavía pertenece al terreno de las especulaciones de los hinchas, sí apareció una oportunidad concreta para desarrollar su carrera en el fútbol malayo.

“Sí hubo un contacto con un club de allá, se contactó el capitán y el técnico de uno de los clubes para pedirme mi documentación porque estaba interesado que vaya a hacer una prueba y ver las posibilidades para jugar en un club allá”, reveló.

Un viaje para 2027 y la posibilidad de jugar profesionalmente

Rodrigo ya tenía entre sus proyectos regresar a Malasia, mucho antes de que su nombre comenzara a circular en las páginas deportivas. La repercusión de las últimas semanas y el contacto con un club profesional le dieron un nuevo impulso a ese deseo.

“Tengo un viaje planeado para el año que viene para allá, entonces estoy tratando de acomodar todo para ver si, por lo menos, puedo jugar en la liga un tiempo, ver qué posibilidades hay”, contó.

A pesar de la ilusión que generaron las publicaciones, mantiene los pies sobre la tierra y prefiere enfocarse en un objetivo más cercano.

“Uno nunca sabe qué puede llegar a pasar, pero mi expectativa hoy no es esa, sino es llegar a estar un tiempo allá y ver si logro jugar allá. Este equipo es de la liga profesional de allá, de la primera división”, explicó.

Su intención es conocer nuevamente el país donde nació, explorar una oportunidad futbolística y comenzar a construir vínculos que puedan extenderse más allá de las canchas.

“No me preguntes por qué, pero me considero malayo”

Hay una particularidad que atraviesa toda la historia de Rodrigo: el sentimiento de pertenencia hacia un país en el que vivió apenas su primer año de vida.

Aunque creció en Argentina, estudió, se recibió de abogado y desarrolló su carrera deportiva en el Alto Valle, asegura que desde chico se sintió identificado con Malasia.

“No me preguntes por qué, pero me considero malayo. Todos me cargan, me dicen: ‘Vos sos argentino, te criaste acá’, pero tengo un nexo, un arraigo importante. Sigo mucho a la selección de Malasia, a la liga de allá”, confesó.

“Hay algo que me atrae de allá, no he vuelto y ahora está un poco en los planes”, agregó.

La discusión sobre su identidad se repite desde hace años entre familiares y amigos.

“Es la discusión que tengo con todo el mundo, porque todos me dicen: ‘Vos sos argentino, te criaste acá, tu familia es argentina, la Argentina te dio todo’. Me crié acá y todo, no por mí, por mis viejos, pero sí yo desde muy chico digo: ‘Soy malayo’”, expresó.

Ese sentimiento nunca fue pasajero. “Mi sueño, desde que tengo uso de razón, es irme a Malasia de nuevo. Estoy esperando ese momento, me considero malayo. No sé por qué pero es como que lo tengo muy internalizado”, sostuvo.

Para Rodrigo, la respuesta no tiene una explicación sencilla. Es una conexión que lo acompañó durante toda su vida.

“El sueño es volver a conocer con uso de razón, me gustó siempre, me sé toda la historia de Malasia, investigué siempre, pero me nace, no es que lo forcé, porque muchos me dicen: ‘Vos querés hacer la contra’”, afirmó.

Del fútbol al derecho deportivo: un puente entre Argentina y Malasia

La posibilidad de regresar al sudeste asiático también está vinculada con su formación profesional. Rodrigo es abogado y actualmente se especializa en derecho deportivo, un campo que podría permitirle desarrollar proyectos relacionados con el fútbol de ambos países.

“Soy abogado y ahora me estoy perfeccionando en lo que es el derecho deportivo. Una de las ideas de ir a Malasia, más allá de si se da la posibilidad de jugar en el fútbol de allá, el objetivo es poder generar algún lazo entre los dos países y representar tanto a jugadores como a instituciones”, explicó.

Su proyecto, entonces, va mucho más allá de una eventual convocatoria al seleccionado o de la posibilidad de incorporarse a un equipo profesional. Es el deseo de regresar al lugar donde comenzó su historia, conocerlo con los ojos de un adulto y encontrar allí una oportunidad para unir sus dos mundos.