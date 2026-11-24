El Consejo Federal le informó al club la fuerte sanción tras los incidentes en la ida de los cuartos de final del Federal A.

Así se retiró el plantel de Cipolletti del campo de juego hace 15 días en Salta. Fotos: Franco Vera.

Juventud Antoniana recibió una sanción disciplinaria por los graves incidentes registrados durante y después del partido frente a Cipolletti , disputado el pasado 8 de noviembre en Salta por la ida de cuartos de final de la Reválida del Torneo Federal A . El Tribunal de Disciplina Deportiva de Consejo Federal resolvió aplicar una multa equivalente a 100 entradas generales por dos fechas y la clausura del estadio Fray Honorato Pistoia por dos partidos .

Al mismo tiempo, la resolución indica que ambas sanciones tienen carácter condicional , por lo que el club salteño no deberá cumplirlas de manera efectiva mientras se mantenga esa condición, según lo establecido en el artículo 63 del Reglamento de Transgresiones y Penas.

Cada entrada está fijada por el CF en 35 mil pesos, por lo que serían siete millones de multa en suspenso.

El fallo llegó un par de semanas después de una jornada que terminó con escenas de extrema tensión. Tras la victoria de Cipo por 1 a 0, con gol de Yago Piro, la delegación visitante debió retirarse del campo de juego protegida por los escudos de la Policía, mientras desde la platea local arrojaban botellas, vasos, hielo y piedras.

Tal como lo informó el árbitro Lucas Nicolás Cavallero, durante el entretiempo un proyectil impactó en la cabeza de un futbolista de Cipolletti y le provocó un corte. El jugador recibió atención médica y pudo continuar disputando el encuentro. Al finalizar, otros elementos lanzados desde la tribuna alcanzaron a integrantes del plantel visitante.

La situación también afectó a la cuaterna arbitral, que debió abandonar el estadio bajo custodia policial. Además, en la zona de vestuarios, un reloj arrojado desde el exterior rompió un vidrio del vestuario de los jueces, aunque no se registraron lesionados en ese episodio.

La parcialidad local se sintió perjudicada por el arbitraje y, como ocurre cada vez más seguido en el fútbol de ascenso, se atribuyeron el derecho de agredir físicamente a rivales y jueces.

El Tribunal analizó el informe arbitral, el descargo presentado por la dirigencia de Juventud Antoniana y videos de los incidentes. Finalmente, consideró que existió responsabilidad objetiva de la institución por el comportamiento de sus simpatizantes.

Si bien las agresiones a trabajadores de prensa que cubren la campaña de Cipo y sus equipos no formaron parte del informe de Cavallero, también sumaron a un ambiente muy hostil y ameritan ser mencionadas en el contexto.

El Santo recibió una sanción por los hechos ocurridos ante el Albinegro, aunque por ahora podrá continuar utilizando su estadio y no deberá afrontar el pago efectivo de la multa, salvo que se active la condición establecida por el Tribunal.

Será importante saber en los próximos meses si esta pena por los incidentes se hace efectiva o no, porque puede marcar otro precedente complicado par el fútbol de ascenso en nuestro país.