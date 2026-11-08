Graves incidentes en Salta con Cipolletti, los dirigentes y la prensa

Los graves incidentes registrados en Salta empañaron la victoria de Cipolletti frente a Juventud Antoniana , por la ida de los cuartos de final de la Reválida del Federal A. Después del triunfo albinegro por 1 a 0, con gol de Yago Piro, se produjeron agresiones contra los futbolistas visitantes y trabajadores de prensa que cubrían el encuentro.

El clima ya había sido tenso durante el partido , disputado en el estadio Fray Honorato Pistoia. El entrenador local, Sergio Maza, fue expulsado cuando apenas se habían jugado cuatro minutos, en medio de sus protestas por las decisiones arbitrales. A los 20 del primer tiempo, Ignacio Sanabria también vio la roja por doble amonestación, tras una dura infracción sobre Nicolás Peralta.

La tensión continuó después del encuentro y tuvo como blanco a integrantes de la delegación rionegrina . Según se informó, hinchas de Juventud Antoniana arrojaron piedras y otros elementos contra los jugadores de Cipo. También hubo ataques contra los equipos de trabajo de FM Master, que transmitía el partido a través del programa Búnker Deportivo. Más allá de la habitual presencia de las fuerzas locales, también suele haber seguridad privada, que generalmente protege a los enviados visitantes. Esta tarde, no parece haber sido el caso .

Qué pasó con los trabajadores de prensa que estaban en el estadio

Los trabajadores de prensa que se encontraban en la zona de las cabinas recibieron una importante cantidad de piedrazos. La situación estuvo condicionada, además, por las dificultades que había tenido esa radio para acceder a un espacio de transmisión: como no le asignaron una cabina, debió realizar la cobertura desde el sector donde estaban ubicados los dirigentes.

(Crédito: Franco Vera)

Los incidentes también alcanzaron a otros integrantes de los medios que seguían el encuentro, mientras que los equipos periodísticos quedaron expuestos a las agresiones. Aunque los dirigentes del Capataz no sufrieron lesiones, el material de trabajo de la emisora resultó quedar en el foco de los ataques de los simpatizantes locales. El público local mantuvo su hostilidad varias horas después del término del compromiso, a tal punto que los comunicadores no pudieron salir del estadio hasta poco antes de las 20.

Así, una victoria importante para el Albinegro en su camino por el segundo ascenso a la Primera Nacional quedó atravesada por los episodios de violencia. El equipo de Fabián Enríquez regresará a La Visera de Cemento con la ventaja de 1 a 0 y la posibilidad de avanzar a semifinales incluso con un empate en el resultado global, pero el cierre de la jornada en Salta dejó preocupación por un episodio que excede lo deportivo.