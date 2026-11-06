Baja sensible en Cipo, que pierde un jugador clave para la ida ante Juventud Antoniana

El Albinegro viajará este sábado para el partido del domingo en Salta, pero en la semana recibió una mala noticia.

Cipolletti iniciará en Salta el camino de la Reválida del Federal A por el segundo ascenso.

Cipolletti ultima los detalles para volver a presentarse en Salta, donde enfrentará a Juventud Antoniana el domingo a las 17 por la ida de los cuartos de final de la Reválida del Federal A . Sin embargo, en la previa de un nuevo compromiso decisivo, Fabián Enríquez recibió una noticia que modifica sus planes: Gonzalo Lucero sufrió un desgarro y quedó descartado para el primer encuentro de la serie.

El volante, una de las principales armas ofensivas del Albinegro durante la temporada, sufrió una lesión muscular después de la final frente a San Martín de Formosa .

Su ausencia representa una baja importante para el cuerpo técnico, que deberá buscar una alternativa en ataque para visitar al Santo en el estadio Fray Honorato Pistoia .

La lista definitiva de convocados se conocerá después de la última práctica, prevista para este viernes, antes del viaje hacia el norte del país.

Su lugar en el once puede ser ocupado por Fernando "el Rayo" Petinerolli o Maximiliano López (foto), quien comenzó a entrenarse con el resto del plantel desde el fin de semana. El zurdo también se perdió partidos decisivos semanas atrás por un desgarro.

Almirón, otra ausencia para el domingo

A la baja de Lucero se suma la de Andrés Almirón, quien deberá cumplir una fecha de suspensión por su expulsión en la final del Federal A.

El futbolista había recibido inicialmente un castigo de tres partidos por parte del Tribunal de Disciplina. Sin embargo, la Subcomisión de Fútbol presentó un recurso de reconsideración acompañado de imágenes de la jugada y consiguió modificar la resolución.

Andrés Almirón y una celebración a la altura de su golazo. Fotos: Luis Amaolo

El Tribunal aceptó la apelación y redujo la sanción de tres fechas a una, una noticia que representó un alivio para Enríquez.

De esta manera, Almirón estará ausente en Salta, pero quedará habilitado para disputar la revancha frente a Juventud Antoniana, prevista para el sábado 14 de noviembre en La Visera de Cemento.

Manchafico, recuperado para la Reválida

Víctor Manchafico, por su parte, logró recuperarse completamente de la lesión que había sufrido durante la semifinal de vuelta frente a Alvarado, en Mar del Plata.

El defensor había llegado condicionado físicamente a la final ante San Martín de Formosa, aunque formó parte del equipo titular. Sin embargo, debió abandonar el campo de juego en el inicio del complemento.

Después de los días de recuperación, Manchafico se encuentra al ciento por ciento desde lo físico y vuelve a estar a disposición del entrenador.