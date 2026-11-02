Cipo pagó más de seis millones de pesos por los daños en la tribuna de San Francisco

El Club informó que debió afrontar un reclamo económico de Sportivo Belgrano por la reparación del alambrado perimetral.

La final del Federal A ante San Martín de Formosa quedó atrás, pero las consecuencias económicas de la histórica movilización de los hinchas de Cipolletti a Córdoba todavía generan novedades. Este lunes, la institución albinegra comunicó que debió pagar más de seis millones de pesos a Sportivo Belgrano de San Francisco por los daños registrados en un sector del alambrado perimetral de la tribuna visitante del estadio Juan Pablo Francia.

A través de un comunicado oficial, el club detalló que la dirigencia de Sportivo Belgrano formalizó un reclamo económico por los trabajos de reparación del sector que había sido destinado a los simpatizantes de Cipo durante el encuentro disputado en San Francisco. El monto reclamado ascendió a $6.367.434.

La comisión directiva informó que realizó el pago total del importe para cumplir con el compromiso asumido y evitar que la situación se prolongara. Además, explicó que se trata de un gasto imprevisto que representa un esfuerzo importante para las finanzas de la institución.

Un gasto que llegó después de una movilización histórica

El reclamo aparece días después de una de las convocatorias más importantes de los últimos años para el club. Más de 4.000 hinchas de Cipolletti viajaron hasta San Francisco, en un recorrido de más de 1.200 kilómetros, para acompañar al equipo de Fabián Enríquez en la final por el primer ascenso.

La jornada tuvo un fuerte impacto en la ciudad cordobesa y movilizó a miles de personas. Sin embargo, el resultado deportivo no fue el esperado: Cipo cayó 2-0 ante San Martín de Formosa y se quedó sin el ascenso directo a la Primera Nacional.

Ahora, la institución deberá afrontar este compromiso económico mientras mantiene en marcha la organización deportiva para lo que viene.

En el comunicado, firmado por la Subcomisión de Fútbol y Marcelo Bastías, el club remarcó que priorizó el cumplimiento de sus obligaciones y el respeto institucional. También abrió la posibilidad de que socios, hinchas y simpatizantes colaboren para afrontar el desembolso.

El pedido de colaboración se canalizó mediante una transferencia a la cuenta oficial de la institución. Los datos difundidos por el club son los siguientes:

Alias: albinegro.cipo

Titular: Club Cipolletti.

Desde la Subcomisión de Fútbol apelaron al acompañamiento de la comunidad albinegra para afrontar el gasto. El mensaje institucional fue contundente: “Cipo se hace grande con el esfuerzo de su gente. Ayer, hoy y siempre, demostramos que al Club lo construimos entre todos”.

Cipo ya tiene rival para buscar el segundo ascenso

Mientras intenta resolver las cuestiones económicas que dejó el viaje a Córdoba, Cipolletti también empieza a enfocarse en el próximo desafío deportivo. El Albinegro ya conoce a su adversario en los cuartos de final de la Reválida: será Juventud Antoniana de Salta.

El cruce quedó confirmado este domingo, luego de que Alvarado de Mar del Plata eliminara a Sportivo Las Parejas pese a perder 2-1 como local. Con el global igualado 2-2, el conjunto marplatense avanzó por ventaja deportiva y dejó definido el ordenamiento de los clasificados. De esta manera, el equipo salteño quedó como el rival de Cipo.

La serie tendrá un antecedente reciente: el equipo de Enríquez ya le ganó 2-0 a Juventud Antoniana en Salta, durante la segunda fase del campeonato, con goles de Andrés Almirón y Nicolás Peralta.

Ahora el contexto será diferente. El ganador de la llave seguirá en carrera por el segundo ascenso a la Primera Nacional, mientras que el Albinegro tendrá la ventaja deportiva por haber disputado la final por el primer boleto a la categoría.

La eliminatoria se jugará a dos partidos, con el encuentro de ida en Salta y la revancha en La Visera de Cemento, donde Cipolletti buscará dar otro paso hacia el objetivo que todavía mantiene en pie.

Así, entre el esfuerzo económico que demanda la temporada y la expectativa por una nueva instancia decisiva, el club vuelve a necesitar del acompañamiento de su gente.