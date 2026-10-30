Duro golpe para Cipolletti: Almirón recibió tres fechas de suspensión

Se conoció la sanción al delantero por la expulsión en la final ante San Martín de Formosa. El club buscará reducir la sanción al volante ofensivo.

El Club Cipolletti recibió malas noticias en la vuelta al trabajo. El Tribunal de Disciplina dio a conocer los fallos correspondientes al último fin de semana y confirmó una suspensión de tres fechas para Andrés Almirón , quien vio la tarjeta roja directa durante el segundo tiempo de la definición disputada en San Francisco, Córdoba.

La sanción representa una baja importante para el equipo dirigido por Fabián Enríquez, que deberá afrontar los cuartos de final de la Reválida sin uno de sus futbolistas habituales en el once titular.

Sin embargo, la dirigencia albinegra no se quedará de brazos cruzados. La institución buscará apelar el fallo con el objetivo de conseguir una reducción de al menos una fecha, al considerar excesivo el castigo impuesto al mediocampista.

Cipolletti cayó ante San Martín de Formosa en San Francisco, Córdoba. Fotos: Omar Novoa.

La expulsión de Almirón en la final no solamente condicionó el desarrollo del encuentro frente a San Martín de Formosa, sino que también dejó consecuencias para lo que resta de la temporada.

Con esta sanción, el futbolista estará ausente durante toda la serie de cuartos de final de la Reválida, tanto en el encuentro de ida como en la revancha que se disputará en La Visera de Cemento.

Además, si Cipolletti consigue superar esa instancia, Almirón tampoco podrá participar del primer compromiso de semifinales.

El Albinegro deberá superar tres eliminatorias para conseguir el segundo ascenso a la Primera Nacional, por lo que cada ausencia adquiere una importancia especial, teniendo en cuenta que se trata de un plantel corto.

Cipo buscará que la sanción se reduzca a dos partidos

La intención del club es presentar un pedido para revisar la resolución del Tribunal de Disciplina. El objetivo es que la suspensión quede establecida en dos encuentros.

Si la gestión prospera, el mediocampista cumpliría la totalidad de la pena durante los cuartos de final y volvería a estar disponible para una eventual semifinal.

La Reválida, el próximo desafío

Luego de la derrota en San Francisco, Cipolletti ingresará directamente a los cuartos de final de la Reválida y conocerá a su próximo rival una vez que se definan las series de octavos.

El equipo de Enríquez tendrá la ventaja de disputar el primer encuentro como visitante y definir la clasificación en La Visera de Cemento, ante su gente.

La ida está prevista para el segundo fin de semana de noviembre. Estos encuentros estarán sujetos a la visita del papa al país, ya que la llegada de León XIV modificará la agenda del fútbol nacional en gran parte de sus categorías.

La revancha se disputaría el domingo 15.