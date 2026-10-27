La final del Federal A movilizó más de ocho mil almas y cientos de millones

Cipolletti cayó en la cancha pero ganó por goleada en las tribunas. La ciudad cordobesa de San Francisco, agradecida.

La pelota dejó de rodar, el ascenso quedó pendiente y la tristeza se apoderó de los hinchas de Cipolletti . Sin embargo, la final del Federal A dejó una imagen que trasciende el resultado: miles de personas recorrieron cientos de kilómetros para acompañar a sus equipos y convirtieron a San Francisco, Córdoba , en el centro de una movilización deportiva y económica de dimensiones extraordinarias.

Más de 4.000 hinchas albinegros y cerca de 2.500 simpatizantes de San Martín de Formosa fueron protagonistas de una jornada que movilizó a más de ocho mil personas entre las parcialidades y el operativo que rodeó el encuentro.

El impacto económico estimado por la Municipalidad de San Francisco rondó los 288 millones de pesos , con beneficios para hoteles, alojamientos temporarios, restaurantes, comercios, transportistas y proveedores locales.

Fotos: Omar Novoa

Cipo, una multitud a más de 1.200 kilómetros

La movilización de Cipolletti tuvo un valor especial. El Albinegro recorrió más de 1.200 kilómetros para llegar a San Francisco, unos 300 kilómetros más que el trayecto desde Formosa. La distancia, el costo del transporte, las entradas y los gastos de comida y alojamiento no fueron suficientes para frenar a una hinchada que respondió como la de un club grande.

Las calles de la ciudad cordobesa se vistieron de blanco y negro. Las banderas, los cánticos y las caravanas de colectivos transformaron la previa en una verdadera fiesta albinegra. Hubo familias enteras, grupos de amigos y simpatizantes que organizaron el viaje por sus propios medios para acompañar al equipo en una de las citas más importantes de sus últimos 25 años.

Del otro lado, San Martín también tuvo su acompañamiento, aunque con una diferencia en la logística: parte de sus simpatizantes pudo viajar sin pagar el pasaje, gracias a los traslados gratuitos. La convocatoria tomó otra dimensión al compararla con la asistencia habitual del equipo formoseño, que durante la temporada no logró llenar su estadio, con capacidad para alrededor de 3.000 personas.

El peso propio de un grande del interior

La derrota por 2-0 no borra lo que consiguió Cipolletti fuera de la cancha. En el año de su centenario, el club movilizó a una multitud en tiempos económicos difíciles, cuando viajar más de mil kilómetros representa un esfuerzo enorme para cualquier familia.

El ascenso directo no llegó, pero el Albinegro volvió a demostrar que tiene convocatoria, historia y una identidad que excede los límites de Río Negro. No se trata de reclamar una categoría por nostalgia ni de desconocer los méritos deportivos del rival: Cipolletti merece volver a jugar en una división superior por su propio peso, por su historia y por la gente que lo sostiene.

La final también dejó una oportunidad para San Francisco, que recibió visitantes durante todo el fin de semana y registró una fuerte demanda de alojamiento y gastronomía. Los casi 300 millones de pesos estimados reflejan que el fútbol del interior puede generar movimiento económico y trascender lo estrictamente deportivo.

Para Cipo, el regreso fue largo y la derrota duele. Pero quedará el recuerdo de una ciudad teñida de blanco y negro, de miles de kilómetros compartidos y de una multitud que estuvo a la altura de su historia. Porque el ascenso no se consiguió el domingo, pero la grandeza de un club también se mide por la gente que lo acompaña cuando más lo necesita.

Cipo perdió la final en San Francisco, Córdoba, para ascender a la Primera Nacional. La protagonista fue su hinchada, que brindó un aguante conmovedor, a pesar de la derrota. Omar Novoa

El albinegro va por el segundo ascenso

El reglamento del Federal A le permite continuar en carrera por el segundo ascenso. Cipo ingresará directamente a los cuartos de final de la Reválida, una instancia que reúne a los equipos que siguen peleando por el último lugar disponible en la segunda categoría del fútbol argentino. La ventaja es importante: Cipolletti no deberá disputar los octavos de final y se incorporará cuando queden definidos los siete clasificados de esa instancia.

El camino para ascender es concreto: deberá superar tres eliminatorias consecutivas. Primero tendrá que ganar su serie de cuartos de final, después avanzar en semifinales y finalmente imponerse en la definición por el segundo ascenso.

Según establece el reglamento del Consejo Federal, Cipolletti ocupará automáticamente la primera posición del ordenamiento de cuartos de final, por ser el equipo que llega desde la final por el primer ascenso. Los otros siete clubes se ubicarán del segundo al octavo puesto, respetando el ordenamiento que traían de la etapa anterior.

De esta manera, Cipolletti enfrentará al equipo ubicado en la octava posición. Los otros cruces serán entre el segundo y el séptimo, el tercero y el sexto, y el cuarto y el quinto.

Las eliminatorias se disputarán a doble partido, uno en cada estadio. Los equipos ubicados entre el quinto y el octavo puesto serán locales en la ida, por lo que el Albinegro comenzará su serie como visitante y definirá en La Visera de Cemento.

Además, tendrá una ventaja reglamentaria determinante: si la serie termina igualada en puntos y diferencia de goles, Cipolletti avanzará de ronda. Esta ventaja deportiva también corresponderá a los equipos ubicados en las posiciones segunda, tercera y cuarta durante los cuartos de final.

¿Qué equipos siguen en carrera?

Mientras Cipolletti disputaba la final por el primer ascenso, los otros 14 equipos comenzaron los octavos de final de la Reválida. Estos fueron los resultados de los partidos de ida, disputados entre el viernes 23 y el domingo 25 de octubre:

Juventud Antoniana – Sol de América: ganó el conjunto salteño 3-0.

Argentino de Monte Maíz – Kimberley: empataron 0-0.

Sportivo Las Parejas – Alvarado: ganó Alvarado 1-0.

Villa Mitre – Douglas Haig: ganó Villa Mitre 1-0.

Gimnasia de Concepción del Uruguay – Olimpo: empataron 0-0.

Sarmiento de La Banda – Atenas de Río Cuarto: ganó Sarmiento 3-0.

Boca Unidos – Gimnasia de Chivilcoy: partido suspendido por un incidente con pirotecnia.

Todos deberán completar sus respectivas series para definir los siete equipos que acompañarán a Cipolletti en cuartos. El rival del Albinegro todavía no está confirmado, ya que dependerá de los resultados de las revanchas y del ordenamiento reglamentario.