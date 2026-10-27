Entraron a robar a la sede municipal de Yrigoyen y Villegas, pleno centro de Cipolletti

Los ladrones entraron tras romper un vidrio lateral. Se llevaron un televisor y computadoras, entre otras cosas. La Policía trabaja en el edificio, que carece de dispositivos de seguridad.

Entraron a robar al edificio del Municipio de Cipolletti ubicado en la esquina de Villegas e Yrigoyen, pleno centro de la ciudad y frente a la Fiscalía. El blanco de los delincuentes fue la sede del área de Recaudaciones del Ejecutivo.

El hecho lo descubrieron esta mañana alrededor de las 7, cuando llegó el personal administrativo a comenzar sus labores diarias.

La Policía estuvo en el lugar y realizó las primeras diligencias de rigor. Durante varios minutos el plantel de trabadores debió permanecer en la vereda, lo que hizo suponer que se trataba de una protesta.

Según trascendió, los ladrones entraron tras romper un vidrio lateral que se encuentra detrás de un cerco de ligustrina.

Del interior de la oficina central falta un televisor de grandes dimensiones que estaba amurado a una de las paredes y dos CPU de computadoras, y algunas pantallas entre otros elementos aún no determinados, dado que se encontraban realizando el conteo final.

Además, en un sector por donde ingresaron los delincuentes encontraron tirada una pava eléctrica y otras cosas de uso cotidiano. Una de las empleadas indicó que no funcionó el sistema de alarmas.

La versión fue confirmada por el comisarío Diego Dominguez, quien indicó que la dependencia carece de dispositivos de seguridad. Agregó que el equipo del Gabinete de Criminalística realizó los trabajos periciales de rigor en busca de rastros y otros elementos de valor para la investigación. En tanto que recaban imágenes de cámaras de seguridad del sector.

En ese edificio, considerado histórico porque fue uno de los escenarios principales del Cipolletazo, funciona el área de recaudaciones, por lo que suele tener una concurrencia masiva de vecinos .

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