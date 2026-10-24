Uno intentaba robar cables y otro escapaba de la Policía: dos detenidos

Los procedimientos realizados permitieron interceptar a dos hombres de 44 y 31 años. Ambos quedaron a disposición de la Justicia por diferentes causas.

Dos detenidos en el Alto Valle, uno por intentar robar cables y el otro por una orden judicial.

Dos procedimientos preventivos realizados por la Policía de Río Negro terminaron con la detención de dos hombres en distintas localidades del Alto Valle . Uno fue sorprendido mientras intentaba sustraer cables eléctricos y el otro tenía una orden judicial vigente.

Los operativos se desarrollaron durante el viernes 23 de octubre en Allen y Villa Regina , en el marco de recorridas de prevención del delito . En ambos casos, la intervención de los efectivos permitió identificar a los sospechosos y concretar sus detenciones.

El procedimiento en Allen estuvo a cargo de efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo ( BMA ), quienes realizaban tareas preventivas cuando detectaron una situación sospechosa en la intersección de las calles Aristóbulo del Valle y San Martín.

En ese sector, los policías encontraron a un hombre de 44 años que se encontraba subido a una escalera y tenía un serrucho. Según la información oficial, intentaba cortar y robar parte del tendido eléctrico instalado en el lugar.

Ante esta situación, los uniformados intervinieron para impedir que concretara la sustracción del material. Durante el procedimiento, secuestraron una escalera y un serrucho, elementos que quedaron incorporados a las actuaciones correspondientes.

Posteriormente, el sospechoso fue trasladado a la Comisaría 6° de Allen, donde se realizaron las diligencias de rigor. La Fiscalía de turno tomó intervención y dispuso que el hombre permaneciera detenido por el delito de tentativa de robo.

Intentó alejarse de la Policía en Villa Regina y descubrieron que era buscado

El segundo procedimiento tuvo lugar en Villa Regina, específicamente en las inmediaciones de la Chacra 105, dentro del sector conocido como Padre Tisot, donde efectivos de la Comisaría 35° realizaban una recorrida preventiva.

Durante el patrullaje, los policías observaron a un hombre de 31 años que aceleró el paso al advertir la presencia policial. Esta conducta llamó la atención de los uniformados, quienes decidieron interceptarlo para verificar su identidad.

Al consultar sus datos, comprobaron que sobre el individuo pesaba una orden de detención por rebeldía, vinculada a una causa judicial que tramita en una de las fiscalías de General Roca.

Frente a esta situación, los efectivos concretaron su detención durante la tarde del viernes. El hombre quedó a disposición de la Fiscalía interviniente, que deberá determinar los próximos pasos procesales correspondientes a la causa.