Robó una bicicleta en Cipolletti, intentó escapar y fue atrapado por familiares de la víctima

Ocurrió en el barrio Villarino, el adolescente logró ser reducido por los propios damnificados hasta que llegó la Policía.

Un adolescente logró ser reducido tras un intento de robo de una bicicleta en el barrio Villarino de Cipolletti.

Un robo de una bicicleta en Cipolletti terminó con un adolescente involucrado y la intervención de la Policía de Río Negro, luego de que familiares del damnificado persiguieran al sospechoso y lograran reducirlo antes de la llegada de los efectivos.

El episodio ocurrió durante la noche del jueves, cuando el joven habría ingresado a una propiedad privada tras trepar un cerco de aproximadamente dos metros de altura. La rápida reacción de los familiares permitió recuperar el rodado sustraído.

El procedimiento policial comenzó después de que un llamado alertara sobre la presencia de una persona retenida por vecinos en la intersección de las calles Don Bosco y Rotary Internacional , donde se desplegó un operativo para esclarecer lo sucedido.

Al llegar al lugar, los uniformados se entrevistaron con un hombre de 37 años, quien denunció la sustracción de una bicicleta rodado 29 y explicó las circunstancias en las que se había producido el hecho.

Trepó un cerco para robar una bicicleta y terminó reducido

Según el relato aportado a los investigadores, el sospechoso habría escalado la estructura que delimitaba la propiedad para ingresar al terreno y apoderarse del vehículo. Durante la maniobra también se registraron daños materiales en el cerco y la bicicleta.

Sin embargo, la maniobra fue advertida por familiares del propietario, quienes decidieron seguir al presunto autor. La persecución terminó cuando lograron alcanzarlo y reducirlo, mientras aguardaban la llegada del personal de la Policía de Río Negro.

Cuando los efectivos arribaron al sector, encontraron al sospechoso retenido y procedieron a intervenir para resguardar su integridad física. También comenzaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del episodio y documentar los daños denunciados.

La bicicleta fue recuperada durante el procedimiento, mientras que los investigadores avanzaron con la recopilación de información y las primeras diligencias para establecer cómo se había desarrollado el ingreso a la propiedad y la posterior persecución.

Estefania Petrella

Intervino la Fiscalía y el Gabinete de Criminalística

Tras la intervención policial, se dio aviso a la Fiscalía de turno, que dispuso las medidas correspondientes en el marco de una investigación caratulada inicialmente como robo con escalamiento en grado de flagrancia.

Además, se solicitó la participación del Gabinete de Criminalística, cuyos integrantes realizaron las pericias necesarias para documentar las características del lugar, los daños registrados y otros elementos que pudieran resultar relevantes para la investigación judicial.

Las actuaciones también contemplaron la identificación de las personas involucradas y la recopilación de los testimonios relacionados con la sustracción del rodado, especialmente de quienes participaron en la persecución y posterior retención del sospechoso.

Un adolescente quedó involucrado y tomó intervención la SENAF

Durante el procedimiento se estableció que el sospechoso era menor de edad, por lo que se activaron los protocolos correspondientes para este tipo de situaciones y se notificó a su progenitora sobre lo sucedido.

También se dio intervención al Servicio de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), organismo encargado de intervenir en situaciones que involucran a niños y adolescentes, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de sus derechos.