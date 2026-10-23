Ruta 22: la Policía secuestró un auto "gemelo" en un control en Cipolletti.

Un operativo de rutina sobre la Ruta Nacional 22 terminó con el secuestro de un vehículo truchado. Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti detectó un automotor "gemelo" durante un control vehicular llevado a cabo este miércoles, alrededor de las 11:30, a la altura del kilómetro 1216,5, en sentido Neuquén-Cipolletti.

El procedimiento se inició cuando los efectivos le ordenaron la detención a una mujer que conducía un Volkswagen T-Cross para solicitarle la documentación reglamentaria. La conductora exhibió una constancia de cédula de identificación digital, pero la actitud minuciosa de los agentes permitió ir más allá de los papeles.

Al hacer una inspección exhaustiva del rodado, los policías notaron anomalías a simple vista: ambas chapas patentes eran apócrifas y no contaban con los sellos ni las medidas de seguridad oficiales.

Numeración limada y pintura sospechosa

Al profundizar las verificaciones físicas, los uniformados constataron graves irregularidades. El número de chasis tenía evidencias de haber sido limado y regrabado, mientras que la numeración del motor también registraba adulteraciones. Además, notaron la falta de adhesivos de control y marcadas diferencias en la tonalidad de la pintura de las puertas.

Con todos estos elementos, la Policía confirmó que se trataba de un vehículo "gemelo" (o clonado). Ante este panorama, tomó intervención la fiscalía de turno, que ordenó el secuestro inmediato del auto y la notificación formal de la conductora en una causa por el delito de encubrimiento.

Una camioneta circulaba por Cipolletti y una alerta del 911 reveló lo que había detrás

Las cámaras del sistema 911 RN Emergencias permitieron detectar dos vehículos con pedidos de secuestro vigentes en el Alto Valle. Los operativos se realizaron en Cipolletti y Allen, luego de que las consultas de patentes confirmaran los requerimientos judiciales.

Uno de los procedimientos se inició cuando las cámaras detectaron una Ford F-100 que circulaba por la Ruta Nacional 22, cerca de Julio Salto, en Cipolletti. El vehículo tenía un pedido de secuestro vigente desde el 27 de abril, vinculado con una investigación por estafa.

La camioneta fue interceptada en la intersección de Ingeniero J. Krause y Tres Arroyos y trasladada a la Comisaría 4ª. La Unidad Fiscal de Malargüe, Mendoza, confirmó que mantenía interés en el secuestro del rodado, mientras que la fiscal de turno dispuso iniciar un legajo por encubrimiento.